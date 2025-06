Plotseling geen vliegverkeer boven Noordwest-Italië

Afgelopen zaterdagavond is een vliegverkeer boven Noordwest-Italië tijdelijk stil komen te liggen als gevolg van een systeemstoring.

De kabel die de luchtverkeersleiding van stroom voorzag, viel uit. Hierdoor beschikten de luchthavens Milaan Malpensa, Milaan Linate, Milaan Bergamo en de vliegvelden van Turijn en Genua niet over radar- en weergegevens. Rond de klok van 20:45 uur werd besloten het luchtruim boven het noordwesten van Italië tijdelijk te sluiten. Meer dan 300 vluchten werden hiervan de dupe.

Boven het noordwesten van Italië ontstond zaterdagavond een gat © Flightradar24.com

Uitwijken, vertragingen en annuleringen

Vanuit Schiphol waren ook meerdere vliegtuigen onderweg naar die Italiaanse luchthavens of stonden op het punt daarheen te vertrekken. De toestellen die reeds vertrokken waren, waaronder een Airbus A220 van ITA Airways, registratie EI-HLA, moesten uitwijken naar andere vliegvelden elders in de buurt. De A220 maakte een ongeplande landing op het vliegveld van Italiaanse Trieste, een luchthaven tegen de grens met Slovenië.

Bovendien liep een groot aantal vluchten forse vertraging op en werd een deel zelfs geannuleerd. Een KLM-vlucht vanaf Schiphol naar Milan Linate en terug werd naar verluidt op het laatste moment gecanceld. ‘De vlucht was om 19:40 uur en werd uitgesteld vanwege stakingen. Toen we op het punt stonden te boarden, kregen we de melding van de radarstoring en nu zijn we hier (terug in de vertrekhal, red.)’, aldus de 25-jarige reiziger Giacomo, die aan boord van vlucht KL1618 zou stappen, bij de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Hervatting van korte duur

Het vliegverkeer werd rond de klok van 22:15 uur weer langzaam opgestart, maar moest daarna opnieuw stilgelegd worden. Andere luchtverkeersleidingen namen de werkzaamheden over om vliegtuigen om te leiden. Later op de avond konden de desbetreffende machines alsnog opstijgen en landen van en naar de getroffen luchthavens.