Rapport 737-crash voorlopig niet aan het licht

De Chinese autoriteiten zijn niet van plan het rapport rond de crash van een China Eastern 737-800 te publiceren. Volgens de autoriteiten ligt hieraan de nationale veiligheid ten grondslag.

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat vlucht MU5735 onderweg naar Guangzhou neerstortte. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig een kaarsrechte duikvlucht maakte met een snelheid van ruim 9500 meter per minuut. Bij het ongeluk kwamen alle 132 inzittenden aan boord van de Boeing 737-800 om het leven. Kort na de crash deden verschillende theorieën de ronde.

Deze theorieën zullen echter voorlopig niet bevestigd worden. Er is nog geen eindrapport gepresenteerd en dat zal voorlopig ook niet gebeuren. De Chinese autoriteiten houden het rapport achter, meldt het Hongkongse platform Dimsum Daily. Het platform verzocht de overheid om informatie met betrekking tot de crash van de 737 vrij te geven, maar dat werd afgewezen.

De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC stelt dat de afwijzing te maken heeft met de nationale veiligheid en de sociale stabiliteit. Het publiceren van de informatie zou volgens CAAC teveel risico’s met zich meebrengen. Bovendien, zo stelt de luchtvaartautoriteit, is er al het een en andere aan informatie beschikbaar.

De beschikbare informatie is echter beperkt en onvoldoende om conclusies uit te trekken. Zo was de Boeing 737 van China Eastern vliegklaar, het weer was goed, er waren geen gevaarlijke goederen aan boord en er was geen noodoproep van de bemanning. Dit was alle informatie.

Noodlottig

Op 21 maart 2022 steeg de Boeing 737-800, registratie B-1791, op vanuit Kunming (provincie Yunnan), onderweg naar Guangzhou/Kanton (provincie Guangdong). Het toestel was ruim een uur onderweg toen het neerstortte nabij Wuzhou (autonome regio Guangxi). De zoektocht naar de zwarte dozen verliep moeizaam maar uiteindelijk werden ze gevonden.

Hoewel geen van de theorieën bevestigd noch ontkend kunnen worden, is er in de meest besproken theorie sprake van opzet. De Wall Street Journal sprak met meerdere bronnen die dit bevestigen en ook de vluchtgegevens zouden deze bewering kracht bijzetten.