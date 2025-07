Doek valt voor iconische A-10

Eens zou het gebeuren: de fameuze A-10 Thunderbolt van de Amerikaanse luchtmacht gaat met pensioen. Hoewel het toestel op leeftijd is komt het toch eerder dan verwacht.

De Amerikaanse luchtmacht is van plan om in het fiscale jaar 2026 de laatste 162 A-10 Warthog-aanvalsvliegtuigen met pensioen te sturen. Dit maakt deel uit van een bredere plannen om in totaal 340 toestellen uit te faseren. De uitfasering van de A-10’s wordt aanzienlijk versneld: eerder mikte de luchtmacht op het einde van dit decennium. Hoewel het Congres eerder met gedeeltelijke uitfaseringen instemde, is het onzeker of men nu groen licht geeft voor een volledige stopzetting.

Het Pentagon presenteerde deze plannen samen met de langverwachte begroting voor 2026. Daarin wordt een budget van 211 miljard dollar voorgesteld voor de luchtmacht. Dit omvat 184,9 miljard dollar voor de U.S. Air Force en 26,1 miljard dollar voor de Space Force.

Naast de A-10’s wil de luchtmacht onder meer 62 F-16C/D’s, 21 F-15E’s, 13 F-15C/D’s, 14 C-130H’s, 3 EC-130H’s, 14 KC-135’s, 11 HH-60G’s, 35 T-1 trainers, 4 UH-1N’s en een B-1 Lancer uit dienst nemen. De eerder omstreden Block 20 F-22A Raptors staan dit keer níet op de lijst. Het Congres heeft eerdere pogingen tot uitfasering daarvan telkens tegengehouden. Indien het Congres alle gevraagde uitfaseringsverzoeken goedkeurt, zou dit de grootste vliegtuigafstoting in jaren zijn. Ook wordt afgezien van de aanschaf van de E-7 Wedgetail.

Warthog

De A-10 Thunderbolt II, beter bekend als de ‘Warthog’ oftewel wrattenzwijn, is een aanvalsvliegtuig dat sinds de jaren 70 in dienst is. Het toestel is speciaal ontworpen voor close air support van grondtroepen en staat bekend om zijn robuuste constructie, zware bepantsering en indrukwekkende 30 mm GAU-8 Avenger kanon, waarmee het effectief vijandelijke tanks en gepantserde voertuigen kan uitschakelen. Dankzij zijn vermogen om schade te weerstaan en zijn relatief lage vliegsnelheid, is de A-10 bijzonder geschikt voor operaties in vijandig gebied. Ondanks zijn leeftijd blijft het toestel geliefd onder militairen en liefhebbers.

