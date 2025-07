Groen licht voor Lufthansa inzake airBaltic

Lufthansa mag een aanmerkelijk belang nemen in airBaltic. Volgens de toezichthouder wordt aan de mededingingsregels voldaan.

De Duitse mededingingsautoriteit heeft maandag groen licht gegeven voor de overname van een minderheidsbelang door Lufthansa in de in Letland gevestigde luchtvaartmaatschappij airBaltic.In januari werd bekend dat Lufthansa voorlopig een belang van zo’n tien procent in airBaltic neemt. De maatschappij treedt toe tot de Lufthansa Group waar ook Lufthansa, Brussels Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings, Air Dolomiti, SunExpress ITA Airways en verschillende bijbehorende dochtermaatschappijen toe behoren.

De aankoop van aandelen in airBaltic had minder voeten in de aarde dan de overname van ITA Airways. Toch kwam er nog een onderzoek aan te pas. ‘We moesten de fusie goedkeuren omdat de betrokken routes over het algemeen zogenaamde kleine markten betreffen, met zeer lage binnenlandse omzetvolumes’, aldus Andreas Mundt, hoofd van de mededingingsautoriteit, in een verklaring.

Overnames

Lufthansa is sinds 2024 bezig met een overname van airBaltic. De koop van een belang in de Letse maatschappij volgt op de recente overname van een belang van 41 procent in ITA Airways door Lufthansa. Ook is de Duitse luchtvaartreus nog bezig met het Spaanse Air Europa. Voor die maatschappij zijn er echter meer kapers op de kust: ook Turkish Airlines zou geïnteresseerd zijn.