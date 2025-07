Qantas gooit hoge ogen met recordvlucht

De eerste Airbus A321 XLR van Qantas is onderweg naar Australië. Al vliegend schreef de maatschappij direct een record op haar naam.

Voor Qantas is het een bijzonder moment: de Australische luchtvaartmaatschappij heeft haar allereerste Airbus A321 XLR in ontvangst genomen. Het toestel, met registratie VH-OGA en de naam Great Ocean Road, is inmiddels onderweg naar Sydney.

Recordvlucht

De ferryvlucht is allesbehalve routine. De eerste etappe van Hamburg-Finkenwerder naar Bangkok besloeg meer dan 9600 kilometer, waarmee Qantas nu de langste vlucht ooit met een Airbus A321 heeft uitgevoerd.

De vlucht, met nummer QF6041, verbrak het vorige record dat in handen was van Azores Airlines, die met een A321XLR van Lissabon naar Bogota vloog; een traject van bijna 10 uur. Voor Qantas duurt de volledige reis vanuit Hamburg, met tussenstop in Bangkok, zo’n 42 uur, waarvan 21 uur daadwerkelijke vliegtijd. Gisteren werd over de eerste etappe net iets meer dan elf uur gedaan.

A321 XLR

De komst van het toestel volgt op een geslaagde testvlucht en maakt deel uit van Qantas’ grootschalige vlootvernieuwing. In totaal bestelde de maatschappij 28 A321 XLR’s. Het toestel biedt volgens Qantas bredere stoelen en meer bagageruimte en dankzij de actieradius van 8700 kilometer kunnen routes worden gevlogen ‘die eerder economisch onhaalbaar waren’. Voor de maatschappij zou het nieuwe type zomaar een grote troef kunnen worden in de uitgestrekte Pacifische regio.