Rechter VK helpt Israël aan onderdelen F-35

Groot-Brittannië mag, ondanks de wensen van eisers, van de rechter onderdelen voor de F-35 blijven leveren aan Israël.

De beslissing van Groot-Brittannië om de export van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël toe te staan, ondanks de aanvaarding dat deze gebruikt zouden kunnen worden in strijd met het internationaal humanitair recht in Gaza, is wettig. Dat oordeelde het Hooggerechtshof in Londen op maandag.

Al-Haq, een groep gevestigd op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, had juridische stappen ondernomen tegen het Britse ministerie van Handel en Zaken over de beslissing om F-35-onderdelen uit te zonderen toen vorig jaar sommige wapenexportvergunningen werden opgeschort. Het Verenigd Koninkrijk had geoordeeld dat Israël zich niet hield aan het internationaal humanitair recht tijdens de lopende militaire campagne van Israël. Maar Groot-Brittannië schortte de vergunningen voor F-35-onderdelen niet op. Volgens het land zou het opschorten van die vergunningen leiden tot serieuze problemen voor het F-35-programma en ‘het vertrouwen van de VS in het VK en de NAVO ondermijnen’.

Jennine Walker, een advocaat van het Global Legal Action Network dat de zaak van Al-Haq steunde, zei buiten het Royal Courts of Justice in Londen: ‘We analyseren momenteel het vonnis op gronden voor hoger beroep. Dit is een betreurenswaardige tegenslag na zo’n lange strijd voor Al-Haq en alle Palestijnen die de zaak hebben gevolgd. Maar dit is niet het einde.’

Nederland

De uitspraak van de rechter in het Verenigd Koninkrijk is ook interessant voor Den Haag. Ook via Nederland ontvangt Israel onderdelen voor de F-35. Al geruime tijd proberen verschillende partijen en organisaties hier een stokje voor te steken. Volgens het kabinet is Nederland gebonden aan exportafspraken en kan het daar niet onderuit.