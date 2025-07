A320neo aan de grond na harde landing

Een Airbus A320neo van Marabu maakte maandag een te harde landing op de luchthaven van Funchal, Madeira. De machine staat al enkele dagen aan de grond.

Volgens Marabu, een zusterbedrijf van Condor, speelden een harde zijwind en onstabiele weersomstandigheden een rol bij de onstuimige landing. Die omstandigheden lagen volgens de airline echter nog binnen de operationele limieten, waardoor de nadering werd voortgezet. De landing van de Airbus, registratie ES-MBD, werd vastgelegd door een livestream-camera in de buurt van de luchthaven.

Na aankomst op het eiland werd het vliegtuig volgens Airbus-procedures geïnspecteerd en goedgekeurd voor de terugvlucht naar Nürnberg. Na aankomst op de Duitse luchthaven is de Airbus aan de kant gezet voor een aanvullende, uitgebreide inspectie. Hoe lang het toestel aan de grond blijft staan is niet duidelijk. De luchthaven van Funchal staat bekend als een van de meest veeleisende vliegvelden van Europa, met uitdagende weersomstandigheden, veel zijwind en een baan die deels op palen boven zee ligt. Doorstarts en hardere landingen komen er dan ook relatief vaak voor.

Training

De Portugese overheid heeft familiarization verplicht voor de luchthaven. Dat betekent dat vliegers, die op Madeira willen vliegen, aan de bak moeten in de simulator of live met een instructeur. Zo krijgt bij Transavia bijvoorbeeld alleen de gezagvoerder de training. Die bestaat uit visuals vliegen met verschillende windrichtingen en sterktes. De nadering vanuit zuidelijke richting kan niet in een rechte lijn. Vandaar dat het vliegtuig een scherpe bocht moet maken vlak voor de landing. Op Youtube zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. De dichtstbijzijnde uitwijkluchthaven bevindt zich 500 kilometer zuidelijker op de Canarische Eilanden. Het vliegveld van Porto Santo is te klein, al landen er incidenteel wel commerciële vliegtuigen als ze moeten uitwijken.