Grondpersoneel KLM gaat staken

Het grondpersoneel van KLM wil toch weer gaan staken. Vakbonden CNV en FNV kondigen aan dat volgende week woensdag acht uur lang het werk neergelegd wordt.

Volgende week woensdag gaat het grondpersoneel van KLM staken. In eerste instantie stond dit al voor zaterdag gepland maar KLM stapte vorige week met succes naar de rechter om dit te verhinderen. De rechter achtte een staking toen onverantwoord vanwege de vakantiedrukte en de nasleep van de NAVO-top.

KLM heeft laten weten dat het overweegt om ook nu weer naar de rechter te stappen om de staking te voorkomen. Vakbonden CNV en FNV achten het nu niet waarschijnlijk dat de rechter ‘Op basis van de passagierscijfers die we bij Schiphol en KLM hebben opgeëist en de afspraken die we in het veiligheidsoverleg hebben gemaakt, zijn we ervan overtuigd dat deze staking op een veilige manier kan plaatsvinden’, zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah.

De luchtvaartmaatschappij is naar eigen zeggen teleurgesteld in de bonden, omdat er vrijdag nog een nieuw loonbod is gedaan. Eerder stelde de maatschappij de lonen niet te kunnen verhogen door financiële perikelen bij het bedrijf. Het bod van de maatschappij is dus niet geaccepteerd door de vakbonden: ‘We willen dat KLM met iets concreets komt voor het grondpersoneel. Voor vage toezeggingen kopen we niets’, aldus CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah.

Wat de impact zal zijn van de staking is nog niet duidelijk. De vakantieperiode, met de drukte van dien, is al begonnen op Schiphol.