Opnieuw voorval met Air India Boeing

Slechts anderhalve dag na het dodelijke ongeluk met een Boeing 787 in Ahmedabad vond een soortgelijk incident plaats bij Air India, ditmaal met een Boeing 777.

De 777-300ER, met registratie VT-ALJ, vertrok op 14 juni vanuit Delhi richting Wenen. Kort na het opstijgen verloor het toestel onverwacht hoogte. De piloten kregen diverse waarschuwingen, waaronder een ‘stall’-alarm en twee ‘Don’t sink’-meldingen. De bemanning wist de situatie onder controle te krijgen en vervolgde de vlucht. De Boeing bevond zich op slechts 3.100 voet toen het toestel 900 voet aan hoogte verloor.

De Indiase luchtvaartautoriteit DGCA is inmiddels een onderzoek gestart. De piloten hadden het voorval niet gemeld en zijn uit voorzorg geschorst. In een intern rapport werd aanvankelijk alleen melding gemaakt van een stick shaker-waarschuwing als gevolg van turbulentie. Pas na het uitlezen van de vluchtdatarecorder bleek dat de situatie ernstiger was.

787-crash

Op 12 juni stortte een Boeing 787 van Air India kort na vertrek vanaf Ahmedabad Airport neer in een woonwijk. Het toestel was onderweg naar Londen Gatwick. Alle inzittenden, op één persoon na, kwamen om het leven. Ook tientallen mensen op de grond kwamen om bij de ramp. ‘Woorden kunnen de pijn die we voelen voor de families en geliefden die door dit verwoestende incident zijn getroffen niet beschrijven’, aldus de CEO van Air India.