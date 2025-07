SAS bevestigt wederopstanding met megadeal

SAS Scandinavian Airlines plaatst een grote order bij Embraer. Voor de airline is het de eerste order van dit formaat sinds de jaren negentig en een getuigenis van de wederopstanding van SAS. Ook Embraer is blij, voor de fabrikant voelt het als redemption.

SAS Scandinavian Airlines bestelt tot wel 55 Embraer E195 E2-toestellen bij de Braziliaanse fabrikant. Daarvan staan er 45 vast en beschikt de maatschappij over de kooprechten voor nog eens tien toestellen. Met de aankoop is ongeveer 3,5 miljard euro gemoeid en de airline verwacht haar eerste toestel tegen het eind van 2027 in ontvangst te kunnen nemen.

De airline maakte het nieuws bekend in de iconische Vilhelm Lauritzen Terminal in een zonovergoten Kopenhagen. SAS-topman Anko van der Werff is blij met de nieuwe aankoop. De deal staat voor het succes dat hij heeft weten te bereiken met de airline. Zo is de load factor aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en werd SAS onlangs uitgeroepen tot meest punctuele luchtvaartmaatschappij ter wereld.

Desalniettemin is de keuze voor de Embraer opvallend. SAS beschikt veelal over Airbus-toestellen zoals de A320, A321LR, A330 en A350. Toch bleek de Airbus A220, ook wel bekend als de C-series, geen goede match met de vloot. Het toestel, ontworpen door Bombardier in Canada, beschikt over andere systemen dan de Airbus en is wat minder soepel.

Bovendien beschikt SAS Scandinavian Airlines reeds over de E1-variant van de machine. De regionale dochtermaatschappij SAS Link beschikt over dertien Embraer E195 E1’s in haar vloot via een leaseconstructie. Het omscholen van de piloten kost slechts 2,5 dagen. ’De Embraer E195 E2 ondersteunt de vloot, de A220 is een toestel op zich. Het is een echte profit hunter’, aldus Van der Werff.

Teleurstelling

Tevens os Embraer-CEO Arjan Meijer enthousiast. Eerder kreeg de Braziliaanse vliegtuigbouwer te maken met een grote teleurstelling toen LOT Polish Airlines, een trouwe partner, de Airbus A220 verkoos boven de toestellen van Embraer. De order uit Scandinavië is dan ook een flinke pleister op de wond voor de fabrikant.

De Embraer-topman benadrukt dat zijn toestel naadloos aansluit bij de vloot van de Scandinavische airline. ‘De E2 is het meest stille toestel beschikbaar, 29 procent zuiniger en een 62 procent geluidsreductie ten opzichte van het vorige generatie toestel. Daarmee is de E195-E2 een game-changer met betrekking tot efficiëntie, prestatie en passagierscomfort’, aldus Meijer.

Weggelegde rol

Bovendien is er een rol weggelegd voor Copenhagen Airport zelf. Het vliegveld moet, veel meer dan dat het nu al doet, gaan dienen als hub in Scandinavië. De luchthaven heeft de ambitie Scandinavië met de wereld te verbinden en de wereld met de pracht en praal van het Noordelijk deel van ons continent.

De vlootuitbreiding van SAS Scandinavian Airlines gaat daaraan bijdragen. De nieuwe Embraer-toestellen zullen vooral feedervluchten uitvoeren om de vooralsnog groeiende widebody-vloot te ondersteunen. Potentieel kan de luchthaven in de toekomst zelfs Delta-vluchten van Schiphol overnemen en daarmee direct de concurrentie aangaan.