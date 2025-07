Belgische minister niet te spreken over kapotte A340

Een staatsbezoek van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aan Chili verliep onlangs niet zonder problemen. Een Belgische minister heeft zich nu uitgelaten over de reis.

Maxime Prévot, Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, reisde mee met het koningspaar en is allesbehalve positief over de vluchten. ‘Het is beschamend voor België dat we al bij vertrek problemen hadden en de vlucht moesten uitstellen. Stel dat het staatsbanket of de ontmoeting met de Chileense president op de eerste dag gepland stond, dan had alles afgezegd moeten worden.’ De minister riep op om de bestaande afspraken tussen het leger en Hi Fly opnieuw te evalueren. ‘De geleverde dienst en de technische staat van dit vliegtuig liggen duidelijk onder de standaard.’ Hi Fly heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de uitspraken van de minister.

Technisch probleem

Het bezoek aan Chili was symbolisch. Het ging om de eerste Belgische staatsreis naar Latijns-Amerika in zestig jaar. Maar nog voor het koninklijke gezelschap 21 juni aan boord kon, ging het mis. De A340-300 van Hi Fly Malta, bijna 25 jaar oud en geregistreerd als 9H-SUN, kreeg te maken met een technisch mankement. Het vertrek werd als gevolg van het probleem met ruim een dag uitgesteld. Pas op 23 juni kon het toestel alsnog richting Santiago de Chile, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land, vertrekken.

Het bleef niet bij één storing. Tijdens de terugvlucht herhaalde het scenario zich. Bij het taxiën op de luchthaven van Santiago hield het toestel er onverwachts mee op. Volgens Belgische media maakte het vliegtuig een rammelend geluid en viel het daarna stil. Uiteindelijk bleek een band kapot te zijn. De terugvlucht, oorspronkelijk gepland op donderdag 26 juni, vertrok pas op zaterdag.

Pechvogel

Voor de Belgische koningin Mathilde is het niet de eerste keer dat het vliegtuig waarin zij zich bevindt te maken heeft met problemen. Eerder dit jaar zat ze aan boord van een KLM-toestel richting Costa Rica toen één van de cockpitruiten van de desbetreffende Boeing 787 barstte. Het vliegtuig landde echter veilig in Costa Rica en de koningin had niks gemerkt van het probleem.