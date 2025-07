Condor hint op nieuwe bestellingen

Het Duitse Condor is van plan om extra narrowbody-vliegtuigen aan te schaffen. Tegelijkertijd verlegt de maatschappij haar focus steeds vaker naar luchthavens buiten Duitsland.

Topman Peter Gerber bevestigde deze week dat Condor ‘zeer concrete opties’ heeft om de vloot verder uit te breiden. De uitbreiding zou bovenop de bestaande bestelling van bijna veertig Airbus A320neo’s en A321neo’s komen. Momenteel voert Condor haar korte en middellangeafstandsvluchten nog grotendeels uit met oudere toestellen, waaronder Boeing 757’s met een gemiddelde leeftijd van bijna 26 jaar. Ook de huidige A320- en A321-toestellen behoren tot de oudere ceo-generatie.

Inmiddels zijn zes A321neo’s en drie A320neo’s afgeleverd. De resterende toestellen worden tot uiterlijk 2028 in de vloot opgenomen. Daarmee zal twee derde van Condors narrowbody-vloot vernieuwd zijn. De maatschappij verwacht na de zomer afscheid te nemen van de laatste 757’s.

Longhaul-groei vraagt om uitbreiding

Gerber gaf daarnaast aan dat er binnenkort nieuws komt over de groei van Condors longhaul-netwerk. De airline vliegt sinds vorig jaar uitsluitend met nieuwe Airbus A330-900neo’s op de lange afstanden. De laatste drie toestellen uit een eerdere bestelling worden in 2026 en 2027 geleverd. Volgens Gerber is het logisch dat de vloot opnieuw groeit: ‘Als de langeafstandsvloot groeit, moet ook het feedernetwerk groeien.’

Luchthaven leegloop-soap

Opvallend is dat Condor steeds vaker kiest voor operaties buiten Duitsland. Eerder trok de maatschappij zich terug uit Hamburg na een forse verhoging van de havengelden. Inmiddels zijn ook andere niet-Duitse luchthavens onderdeel van het zomerschema. Zo stationeert Condor deze zomer vliegtuigen in Wenen, Zürich, Praag, Milaan en Rome. Daarmee speelt de maatschappij in op de stijgende havengelden op Duitse luchthavens.