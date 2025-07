Groningen Airport Eelde wil kentering bewerkstelligen

Groningen Airport Eelde sluit het jaar 2024 af met een nettoverlies van circa 350.000 euro. Daarnaast liep het aantal reizigers terug tot 110.256, een daling van twee procent ten opzichte van 2023.

Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de luchthaven, waarover RTV Noord bericht. Volgens het verslag zijn met name stijgende loonkosten en een afname in incidentele opbrengsten de belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat. De opbrengsten uit havengelden namen wel toe dankzij een tariefsverhoging, maar die extra inkomsten wogen niet op tegen de verliezen.

Kwetsbare financiële positie

De luchthaven blijft sterk afhankelijk van steun van de provincies Groningen en Drenthe. Directeur Meiltje de Groot benadrukt in het verslag dat de financiële positie fragiel blijft en dat het voortbestaan grotendeels leunt op subsidies van regionale overheden. De terugval in het aantal passagiers wordt vooral toegeschreven aan het wegvallen van enkele vluchten. Zo besloot reisorganisatie Corendon in het voorjaar minder vluchten naar Turkije uit te voeren wegens een overschot aan capaciteit. Ook vluchten naar de Egyptische stad Hurghada werden geannuleerd wegens een gebrek aan animo.

Blijven investeren ondanks rode cijfers

Ondanks het negatieve financiële resultaat is de luchthaven in 2024 blijven investeren in onder andere elektrisch aangedreven voertuigen voor de grondafhandeling. Daarnaast werkt de airport samen met Fokker Next Gen aan de ontwikkeling van een testcentrum voor waterstofvliegtuigen. Ook werd geld gestoken in onderzoek naar het gebruik van waterstof in de luchtvaart.

Ambitie: verdrievoudiging in 2035

Voor de lange termijn richt Groningen Airport Eelde zich op groei. De doelstelling is om in 2035 jaarlijks 350.000 passagiers te vervoeren, ruim drie keer zoveel als in 2024. Daarvoor is verruiming van de huidige openingstijden essentieel.

Toenmalig demissionair minister Barry Madlener (PVV) gaf eerder al zijn voorlopige goedkeuring voor deze uitbreiding, maar een definitief besluit laat nog op zich wachten. Tot dat moment blijft het onduidelijk hoeveel ruimte er is voor verdere groei.

Touroperators pleiten al langere tijd voor ruimere openingstijden. Daarmee zouden ze efficiënter kunnen opereren, doordat vertrek en aankomst op dezelfde dag mogelijk worden, wat kostenbesparend werkt. Het kabinet heeft aangegeven hieraan tegemoet te willen komen, maar een formeel besluit moet nog volgen.