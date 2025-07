Air France-KLM koerst op overname andere airline

Air France-KLM is opzoek naar een meerderheidsbelang in SAS Scandinavian Airlines. Hoewel het Frans-Nederlandse concern nu slechts 19,9 procent van de aandelen in het bezit heeft, moet dit groeien naar 60,5 procent.

Op dit moment is het grootste belang (32%) in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Castlelake. De Deense overheid is eigenaar van 25,8 procent en een Deens investeringsfonds bezit bovendien 8,6 procent van de aandelen. In de nieuwe constructie neemt Air France-KLM de aandelen over van beide investeringsfondsen en blijft de Deense overheid eigenaar van haar deel.

De constructie is vergelijkbaar met die waarin Air France en KLM zich in bevinden. Daar bezitten de Franse en de Nederlandse overheid respectievelijk 27,98 procent en 9,13 procent. Het restant van de aandelen is in handen van investeringsfondsen en andere schuldeisers. De deal met de Scandinavische airline moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

Najaar

Als alles slaagt verwacht Air France-KLM het zakendoen eind 2026 te kunnen afhandelen. Dan zou tevens de prijs van de overname bekendgemaakt worden. Het is een culminatie van een kort, maar intensief project waarin de luchtvaartgroepen zich bevonden. Het concern kocht bijna een jaar geleden een minderheidsbelang in de Scandinavische airline en SAS vertrok van Star Alliance naar SkyTeam.

Volgens SAS Scandinavian Airlines is verdere fusering gewenst om beter gebruik te kunnen maken van ‘de potentiële synergievoordelen’. In een eerder interview met Bloomberg Persbureau gaf de Nederlandse SAS-topman Anko van der Werff reeds aan meer Air France-KLM te willen. Volgens hem is verdere consolidatie in de Europese luchtvaart noodzakelijk.

Noodlijdend

Het ingeslagen pad van Van der Werff lijkt nu de vruchten af te werpen. De Scandinavische airline kwam zeer gehavend uit de coronacrisis. Herstructurering en ordentelijke financiën zorgden ervoor dat de maatschappij weer groeit en deze stappen kan zetten met Air France-KLM. Begin juli werd deze groei duidelijk zichtbaar toen SAS haar grootste vliegtuigorder in dertig jaar plaatste.