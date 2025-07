Boeing 737 verliest deel van vleugel

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is een onderzoek gestart naar een incident waarbij een onderdeel van een Boeing 737 tijdens de vlucht is losgeraakt. Het onderdeel kwam terecht in de oprit van een woning in de buurt van Raleigh, de hoofdstad van de Amerikaanse staat North Carolina.

Het ging om Delta-vlucht DL3247, die op dinsdag 1 juli vertrok vanuit Atlanta naar Raleigh-Durham. Aan boord van de Boeing 737-900ER bevonden zich 115 passagiers. De vlucht, uitgevoerd met een 12 jaar oud toestel verliep op het eerste gezicht probleemloos en landde veilig om 00:24 uur lokale tijd.

Pas na de landing kwam aan het licht dat er onderweg een deel van de linker vleugel was verloren: een stuk van de zogeheten trailing edge flap, een beweegbaar deel dat van essentieel belang is bij het opstijgen en landen. Ondanks het ontbreken van het onderdeel kon het vliegtuig veilig landen.

Het verloren onderdeel werd ontdekt in een woonwijk nabij Raleigh. Niemand raakte gewond, maar omwonenden waren verrast door het vreemde object op hun oprit. De FAA onderzoekt nu hoe het onderdeel los kon raken.

Het toestel, dat eerder dienstdeed bij de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air en sinds 2023 tot Delta’s vloot behoort, staat sindsdien aan de grond.

Hoewel het verliezen van onderdelen in de lucht zelden voorkomt, is het geen unicum. In 2024 verloor een Boeing 777 van United Airlines nog een band tijdens het opstijgen in San Francisco. Ook toen raakte niemand gewond, maar het incident leidde tot aanzienlijke schade aan auto’s op een parkeerplaats.