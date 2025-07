Gewonden na evacuatie Ryanair 737

In de nacht van vrijdag op zaterdag raakten meerdere reizigers gewond op de luchthaven van Palma de Mallorca. Een toestel van Ryanair moest op een taxibaan worden geëvacueerd nadat er brand uitbrak.

De Boeing 737-800 van Ryanair UK, registratie G-RUKN, werd net van de gate weggeduwd voor de terugvlucht naar Manchester toen het vuur ontstond. Rond half één ‘s nachts werd de brand gemeld. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, begon de bemanning met de evacuatie. Volgens ooggetuigen ontstond er paniek aan boord. Passagiers moesten het toestel via de nooduitgangen verlaten. Sommigen sprongen uit angst of haast direct van de vleugels op de grond.

De evacuatie verliep zeer chaotisch. Minstens achttien passagiers raakten gewond, van wie er zes naar het ziekenhuis werden gebracht. Ondanks het incident bleef de luchthaven operationeel. Het platform rond de Boeing werd wel tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens bronnen zou het vuur zijn ontstaan aan de achterkant van het toestel, mogelijk bij de Auxiliary Power Unit (APU). De vlucht naar Manchester werd geannuleerd. Een vervangend toestel bracht de gestrande reizigers zeven uur later alsnog naar Engeland.

Startbaan geblokkeerd

Ook in oktober moest Ryanair een evacuatie uitvoeren, ditmaal op de luchthaven van Brindisi in Italië. Toen de 737 op het punt stond te vertrekken, verschenen er vlammen uit de rechtermotor. De piloten besloten direct af te zien van vertrek en over te gaan tot evacuatie. Op de startbaan werden de evacuatieglijbanen geactiveerd. In tegenstelling tot het incident op Palma verliep de evacuatie in Brindisi soepel. Passagiers verlieten het toestel zonder problemen en werden met bussen naar de terminal gebracht. Ook hier zorgde Ryanair voor een vervangend toestel.