Passagiers in vele soorten en maten | Column

Onderweg krijg je met heel wat verschillende types passagiers te maken. Met vliegoperaties door Europa, Afrika en het Midden-Oosten begeef je je onder mensen van allerlei pluimage. Vooral in de drukke zomerperiode wil de ware aard van de gevleugelde medemens nog weleens naar boven komen. Maar geloof me, dat is niet altijd in positieve zin.

De relaxte reiziger

De ultieme positivo, geen stress, geen haast. De relaxte passagier heeft er zin in, en zal een gesprek met medereizigers naast zich niet schuwen. Vaak gehuld in een linnen broek, slippers, gekleurde bermuda en kralenkettingen. Deze reiziger beschouwt de vliegreis als het verlengstuk van de vakantie. Mooie bijkomstigheid wanneer de bemanning als bonus een snack of een souvenir cadeau krijgt als teken van waardering.

De angstige passagier

Ook zijn er vaak passagiers met vliegangst aan boord te vinden. Met veel genoegdoening ontfermt de bemanning zich dan over diegene, want compassie wordt altijd zeer op prijs gesteld. Dan wordt de passagier in kwestie in een van de voorste stoelen geplaatst en voorzien van een drankje. Op een vlucht naar Tanger ontving een collega bij aankomst ooit een eindeloze omhelzing van een man, zijn ouders, vrouw en drie volwassen kinderen.

De driftige passagier

De driftige passagier is er eentje met de nodige reisspanning (a.k.a. ‘reisefieber’). Met de nodige zweetdruppels op de bovenlip begeeft deze persoon zich (vaak als eerste) naar de zitplaats. Nog bekomend van een verhitte discussie aan de incheckbalie over het wel of niet moeten inchecken van de handbagage. Ooit zag ik in Mallorca een passagier zo driftig dat hij een computer over de incheckbalie door het raam van de terminal smeet.

De chaoot

De chaotische passagier kondigt zich op een afstand al aan. Arriverend met veel haast, bombarie en tumult. Niet zelden vergezeld van veel te veel spullen en daarboven op nog enkele ‘essentialia’ voor onderweg (thermoskan, hoofdkussentje, tandenflos, etc). Met plaatsvervangende schaamte denk ik terug aan de passagier die haar koffer moest openen te midden van een vol vliegtuig. Vanwege een hevig trillend en ronddraaiend voorwerp (geen elektrische tandenborstel).

De allesweter

De zelfbenoemde luchtvaartdeskundige. Iemand die precies op de hoogte is van het type vliegtuig, de vliegroute, mechaniek etc. Ook die herken je meteen; het stereotype mannelijke pensionado met gulle glimlach en een openingszin. Het tafereel is helemaal compleet als hij na de vlucht nog even terugkeert naar de cockpit om wat onvolledige elementen in de public announcement te benadrukken. Ik maakte eens een, naar verluidt, harde landing op Tenerife, waarna ik deze man aantrof in het gangpad. Zijn besluit: ‘Jullie piloten zijn niet meer wat ze geweest zijn.’

