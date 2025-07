Pieter Elbers: ‘We zijn gekomen om te blijven’

Met een bijna volle inaugurele vlucht vanuit Mumbai heeft IndiGo deze week haar entree op Schiphol gemaakt. Topman Pieter Elbers sprak bij de opening met de pers en gaf tekst en uitleg over de strategie van de Indiase prijsvechter, die zich met scherpe tarieven én zakelijke ambities op zowel de Europese, als de Amerikaanse markt richt.

IndiGo, inmiddels de grootste luchtvaartmaatschappij van India, mikt met de nieuwe route op een bredere positionering binnen Europa. Volgens Elbers liggen er “gigantische kansen” voor Indiase maatschappijen: ‘Slechts 30 procent van de vluchten tussen Europa en India wordt uitgevoerd door Indiase airlines. De rest is in handen van Europese maatschappijen en carriers uit het Midden-Oosten. Dat evenwicht willen we herstellen.’

Mumbai

Dat de keuze op Mumbai is gevallen als eerste bestemming vanuit Nederland is volgens Elbers geen toeval: ‘Het is praktischer om meerdere bestemmingen vanuit één vertrekpunt te bedienen, en Mumbai is daarbij commercieel aantrekkelijker dan Delhi. De stad is de economische motor van India en biedt uitstekende connecties met het zuiden van het land.’

© Up in the Sky

Norse

Op de inaugurele vlucht zat bijna 90 procent van de stoelen vol – ondanks dat de route relatief laat in de boekingssystemen werd gezet en de visumprocedure voor India niet altijd eenvoudig is. De stoelenconfiguratie – met 56 premiumstoelen, maar zonder flatbeds – is volgens Elbers “gericht op de zakelijke reiziger die ook prijsbewust is”. IndiGo zet tijdelijk Norse-toestellen in met bijbehorende cabines via een damp-leaseconstructie, waarbij de vliegers worden geleverd door Norse, maar het cabinepersoneel van IndiGo zelf is.

Op haar long-haul vluchten wijkt IndiGo af van het traditionele long-haul low-cost concept. Reizigers krijgen zonder bijbetaling een maaltijd en drankjes, wat op andere vluchten van IndiGo niet het geval is. Ook neemt de maatschappij vracht mee, terwijl de meeste low-cost maatschappijen dat niet doen. Op de eerste vlucht die uit Amsterdam vertrok werd het vrachtruim volledig gevuld. © Up in the Sky

Partners

IndiGo rolt de komende weken een netwerk van zo’n dertig codeshare-bestemmingen via Schiphol uit. ‘Voor ons zit de waarde vooral in de verbindingen binnen Europa’, aldus Elbers. ‘Een instroom van KLM-reizigers is mooi meegenomen, maar zelfs bij duizend codeshare-passagiers per maand is dat bij ons, met 350.000 dagelijkse reizigers, een druppel in de oceaan.’

Opvallend is de balans tussen samenwerking en competitie met gevestigde partners. Elbers ziet “duale relaties” met onder meer KLM, Air France en Delta: ‘Het is én samenwerking, én concurrentie. We concurreren op sommige vlakken, maar versterken elkaar ook.’

Slots

Hoewel IndiGo de winterslots al op het oog heeft, blijven de bilaterale luchtvaartrechten tussen India en Nederland een gevoelig onderwerp. Nederland kent strikte beperkingen via het Luchthavenverkeersbesluit, terwijl Indiase maatschappijen fors minder frequent vliegen. Waar KLM 25 keer per week naar India vliegt doet Air India Schiphol slechts zes keer per week aan en landt IndiGo drie keer per week in Amsterdam. Elbers is daar duidelijk over: ‘Je kunt niet zeggen: “Sorry India, we willen dat KLM alles mag doen, maar Indiase airlines niet.” Dan krijg je tegenmaatregelen, daar kon je voorbeelden van zien – onder andere met de VS.’ © Up in the Sky

Uitbreiding

IndiGo is voorlopig nog geen lid van een alliantie, maar werkt samen met onder andere Qantas, Japan Airlines en Turkish Airlines. Wel is het bedrijf op zoek naar een vervanging van de route via Istanbul, nu het zijn Europese netwerk uitbreidt. Na Amsterdam volgen later dit jaar Londen en Kopenhagen, en volgend jaar Athene. Ook de komst van de A321XLR belooft volgens Elbers nieuwe mogelijkheden binnen Europa. Maar Elbers relativeert de ambities met een glimlach: ‘We moeten eerst leren lopen voordat we kunnen rennen.’