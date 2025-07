Prijzen Russische vliegtuigen rijzen de pan uit

Rusland wil minder afhankelijk worden van westerse vliegtuigfabrikanten. Maar het bouwen van eigen vliegtuigen blijkt flink duurder dan gepland.

Een Russische krant meldt op basis van overheidsdocumenten dat de prijzen voor nieuwe vliegtuigtypen fors stijgen. Zo kost een Yakovlev MC-21 inmiddels 7,6 miljard roebel (81 miljoen euro). Hoewel dat nog onder de catalogusprijzen ligt van de Boeing 737 MAX of Airbus A320neo, is het wel 65 procent hoger dan twee jaar geleden werd voorspeld. De certificeringsfase van de MC-21 loopt naar verwachting tot augustus 2026.

Ook de Ilyushin Il-114-300, een turboprop voor regionale routes, is fors duurder dan gepland. Een exemplaar kost nu 2,6 miljard roebel (28 miljoen euro), bijna het dubbele van de prijs in 2023. Volgens de Russische minister van Industrie kan de prijs zelfs nog oplopen tot 4 miljard roebel per stuk (43 miljoen euro). De kleinere LMS-901 Baikal stijgt eveneens in prijs: van 178 miljoen roebel (1,9 miljoen euro) vorig jaar tot circa 320 miljoen roebel (3,4 miljoen euro) nu.

Daling in zicht

Volgens staatsbedrijf Rostec zijn de prijsstijgingen het gevolg van duurdere materialen, elektronica, rente en investeringen. Ook het vervangen van westerse componenten door Russische alternatieven is nog niet volledig verrekend. Het bedrijf verwacht dat de prijzen vanaf 2030 weer dalen, zodra de serieproductie goed op gang komt. Ondertussen werken luchtvaartautoriteiten, leasemaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen aan nieuwe financieringsmodellen om de hogere kosten te dekken.