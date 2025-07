Uitgevlogen | Interview

Hij vloog bij Ryanair, Small Planet Airlines en Air Berlin. Inmiddels is Marten Brunink werkzaam als Cruise Director bij een Duitse Rederij.

‘Ik wilde vlieger worden of advocaat en ben anno nu geen van beide’, zegt Marten. ‘Als jongen vond ik het natuurlijk al gaaf toen ik een keer meeging in een vliegtuig. Maar toen ik voor de eerste keer Atlantisch vloog in een groot toestel, een MD-11 van Martinair, ging de knop om. Ook later heb ik er geen moment meer over gedacht om alsnog rechten te gaan studeren. Ik ben geen boekenwurm en voor die opleiding moet je nogal wat boeken doorspitten.’ PH-MCP © Konstantin von Wedelstaedt (GFDL 1.2 or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

Angstcultuur

‘Ryanair was voor mij de makkelijkste keuze’, vertelt hij. ‘Bij KLM kon ik weliswaar ook van start maar daar zat te veel risico aan vast want het betekende veel inbreng van eigen geld. Daarbij was baangarantie niet vanzelfsprekend. Bij Ryanair hoefde er maar een klein bedrag te worden ingelegd, de rest werd verrekend met het salaris. Je moest wel tekenen dat je minimaal drie jaar bleef. Verliet je het bedrijf vroegtijdig dan betekende het dat je een boete moest betalen. Dat was destijds het verdienmodel van Ryanair weet ik van collega’s die eveneens vroegtijdig zijn gestopt. De opleiding vond intern plaats, het eerste gedeelte in Dublin, het tweede in Spanje.’ Met zijn Type Rating voor de Boeing 737 eenmaal op zak kon Marten aan de slag vanaf een basis in Brussel Zaventem. Na drie maanden is hij uitgeweken naar Weeze, Duitsland. ‘Het was een gezellige basis, met leuke mensen, inclusief een leuke Base Captain. Maar de bedrijfscultuur was toch wel een beetje een angstcultuur met heel veel regels en interne dingen die bij heel veel medewerkers niet goed overkwamen. Aanvankelijk was ik sceptisch. Ik ging ervan uit dat het, zodra het over Ryanair ging, door de media een beetje werd aangedikt.’

Snel, snel, snel

‘De tijden zijn heel krap bij Ryanair’, vervolgt Marten. ‘Er lag veel druk op ons. Een omdraaitijd van 25 minuten. Toen een machine met 40 minuten vertraging binnenkwam werd verwacht dat we zoveel mogelijk tijd weer inhaalden, al is een turnaroud time van 25 minuten al bijna niet haalbaar. Alles moet snel, snel, snel: de walk-around, de safety checks, de security checks, allemaal heel snel, snel, snel.

Een beste knal

Tijdens een vlucht van Weeze naar Londen Stansted werd in de cockpit ineens een harde klap gehoord. ‘We vlogen op dat moment op een hoogte van 8000 voet’, herinnert Marten zich. ‘Dat is een hoogte waarop het vliegtuig wordt vrijgegeven aan de cabin crew om de trolleys op te bouwen. Het eerste wat ze doen is kennelijk de ovens inschakelen. Wat wel vaker gebeurde is dat een handtas als er in de overhead bins geen plek meer was, ergens belandde waar die niet hoorde. Zo ook nu. Een van de stewardessen had haar handtas in de oven opgeborgen en was kennelijk vergeten dat die er nog in zat toen de ovens werden ingeschakeld. Toen is bus hairspray die ze bij zich had geëxplodeerd. Dat gaf een beste knal, waarbij de deur van de oven eruit vloog. Nadat we hadden vastgesteld dat er niemand gewond was en er verder niets ernstigs was gebeurd, zijn we gewoon doorgevlogen naar onze bestemming. Via onze Base Captain die we hadden geïnformeerd, kregen we te horen dat we van Ryanair gewoon maar weer moesten terugvliegen: “De veiligheid van de machine is nog altijd prima, die oven zit er nog gewoon in, gebruik die maar niet en plak hem maar dicht met duct tape.”’ © Remco de Wit

Ik plofte zowat

Na een jaar en zes maanden kwam Marten in aanraking met de bedrijfscultuur van Ryanair toen hij een voedselvergiftiging had opgelopen. ‘Ik voelde me echt kotsberoerd, kon nauwelijks op mijn benen staan en meldde me daarom ziek. De vlucht waarop ik was ingedeeld kon gewoon vertrekken omdat er iemand stand by stond. Het beleid van Ryanair was dat je binnen 24 uur na een ziekmelding een doktersverklaring moest overhandigen. Ik voelde me te ziek om naar een huisarts te gaan. De reactie die ik kreeg toen ik er één belde: “Wij doen geen huisbezoeken, u bent geen patiënt van ons, ook nog een buitenlandse patiënt, u moet zelf komen.” Dat heb ik, naar aanleiding van een mail van Ryanair waarin gesteld werd dat ik met die doktersverklaring moest komen, aan hen bericht. Binnen een half uur volgde er een telefoontje dat ik naar Dublin moest komen om me te verantwoorden. Er werd meteen een vlucht voor mij geregeld. Ik heb daar drie kwartier op dat hoofdkantoor gezeten. Ik was er echt pissig over dat de kwestie niet met mijn Base Captain kon worden gecommuniceerd. In die tijd kregen de Ryanair-piloten geen standaardsalaris, zij werden in blokuren betaald. Die werden mij afgenomen. Mij werd verteld dat ik de regels moest kennen. Toen daaraan ook nog het zinnetje werd toegevoegd: “Je bent sowieso drie jaar bij ons”, plofte ik zowat. Toen ik buiten stond heb ik meteen mijn vader gebeld dat ik er per direct mee wilde stoppen. Zijn reactie: “Jongen, het komt goed. Jij moet daar weg, wij betalen die boete.” Aan de drie maanden opzegtermijn heb ik me ook niet meer gehouden. Het was mijn laatste week daar.’

Heel bijzonder bezoek

‘Omdat ik niet arbeidsloos wilde zijn ben ik acuut aan het solliciteren geslagen’, vervolgt Marten. Hij kon meteen aan de slag bij Small Planet Airlines, een chartermaatschappij die onder de naam FlyLAL Charters als dochteronderneming was opgericht door de Litouwse airline FlyLAL. Marten werd omgeschoold naar de Airbus A320. Hij lacht bij de herinnering aan een wel heel bijzonder bezoek in de cockpit. Het diende zich aan in de vorm van een duif. Marten: ‘Ik had het raam opengezet en ineens was hij daar. Wat we ook deden, we kregen hem de cockpit niet meer uit. Hij fladderde overal tegenaan. Tja, slecht nieuws… Hij overleefde het niet. Waarschijnlijk door de stress en zich te veel te hebben bezeerd bleef hij uiteindelijk op de grond liggen en sloot zijn oogjes voor eeuwig. Alhoewel de captain en ik alles hebben gecheckt, besloot de Overhead Captain toch het zekere voor het onzekere te nemen en moest er een engineer worden opgetrommeld die alles op de werking kwam controleren. Met een vertraging van veertig minuten konden we uiteindelijk vertrekken.’ Een A320 van het Litouwse Small Planet Airways © Robert Underwood

U gaat niet mee

‘Bij Small Planet heb ik tijdens mijn vliegende bestaan de leukste tijd gehad’, stelt Marten. Hij vloog er anderhalf jaar. Een faillissement maakte dat hij opnieuw aan het solliciteren ging. Hij werd aangenomen bij Air Berlin / Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (LGW) waar hij opnieuw op de bok van de Airbus A320 kon plaatsnemen. Marten: ‘Bij deze airline kreeg ik ook te maken met businessclasspassagiers, waaronder heel veel forensen die door de week elke ochtend van Düsseldorf naar Berlijn reisden en elke avond weer terug. Sommigen daarvan konden knap chagrijnig zijn en snel boos, zeker in geval van vertragingen, dan kon je zomaar meemaken dat er werd gescholden. Vakantiegangers zijn veel relaxter, wat maakt het hen uit als ze een uurtje later op hun bestemming zijn.’ Eén keer liet Marten een passagier van boord halen: ‘De man weigerde op de zitplaats te gaan zitten die hem was toegewezen. Tijdens de vlucht mocht hij op elke nog vrije stoel gaan zitten alleen niet tijdens de start en de landing. Tijdens die gedeeltes van de vlucht is gewichtsbalans heel belangrijk. Natuurlijk kunnen we voor één persoon de trim wel handmatig aanpassen, dat is het probleem niet. Maar deze man gedroeg zich zo onbeleefd, zo onbeschoft, dat we tegen hem hebben gezegd: “Sorry, u gaat niet mee.”’ © Remco de Wit

Germanwings-vlucht 9525

Toen de bij Germanwings in diest zijnde copiloot Andreas Lubitz vanwege suïcidaliteit moedwillig een Airbus A320, registratie D-AIPX, had laten crashen in een onherbergzaam bergachtig gebied, ging er ook bij Air Berlin veel aandacht uit naar het personeel. Marten: ‘In de crewroom was een hoek ingericht waar een vertrouwenspersoon aanwezig was. Iedereen die daar behoefte aan had was daar welkom. Er werd heel open over gesproken. Ook werd gecommuniceerd dat het prima was als je niet wilde vliegen, er was voor gezorgd dat er genoeg mensen stand by stonden, zowel van de cockpit als de cabin crew. Drie dagen nadat die machine was neergestort had ik mijn eerste vlucht. De gezagvoerder maakte de crash voor de hele crew bespreekbaar. Hij stelde vragen als: wat willen jullie weten, hoe zijn jullie eronder, hoe gaan jullie ermee om. Er werd ook meteen een veiligheidscode ingestuurd die niet meer kon worden overruled. Ik vind echt dat het bedrijf er heel goed mee is omgegaan. Ik denk alleen wel dat ze wat transparanter hadden kunnen zijn in de communicatie met de passagiers.’

D-AIPX, het bij de crash betrokken vliegtuig, op 8 juni 2014

© Sebastien Mortier via Wikimedia

Op nul gezet

Marten vloog een klein jaar bij zijn nieuwe werkgever toen Air Berlin failliet ging. ‘Luftfahrtgesellschaft Walter was het enige gedeelte van Air Berlin dat buiten het faillissement viel’, zegt hij. ‘Van Eurowings kregen we automatisch een mededeling toegestuurd dat we konden blijven doorvliegen, maar dan moesten we wel bij hen een contract aanvaarden dat inhield dat onze ervaring en opgebouwde uren op nul werden gezet. Ik heb geweigerd om weer te kunnen beginnen als junior First Officer, waarbij je er qua salaris maandelijks bijna € 1200 op achteruit ging. In die tijd gingen er als gevolg van de corona-epidemie meer airlines op de fles. Ik vond het heel erg zonde om dan iets te aanvaarden waar andere maatschappijen zoveel mogelijk profijt van wilden halen: alles zo goedkoop mogelijk. Ik had ook geen zin om Zuid-Afrika in te gaan. Toen heb ik gezegd: ik stop ermee.’

Het komt allemaal goed

‘Ik heb met heel veel plezier gevlogen’, blikt Marten terug op zijn leven van de lucht. ‘Soms mis ik het nog, ook de hele wereld die erbij hoort, maar ik heb het nu ook reuze naar mijn zin. Op een luchthaven zijn mensen veel meer gestrest, het moet allemaal in een paar uur gebeuren, terwijl wij zeven dagen met hen op reis zijn. Het gaat er op een schip veel rustiger aan toe, minder hectiek. Vergelijk alleen de weg maar eens die moet worden gegaan om aan boord te komen. En als ik hier een passagier heb die ergens ontevreden over is of voor wie iets niet duidelijk is, is het veel makkelijker om te zeggen dat we ermee bezig zijn en dat het allemaal goed komt.’ © Evan Schouten

Boeing of Airbus

Met ervaring op de kleinste telgen van zowel de Boeing- als de Airbusfamilie, kan de vraag niet uitblijven welk van beide machines hij het prettigst vond om op te vliegen. Hij twijfelt. Omdat voor beide iets valt te zeggen. ‘Het manueel vliegen op een Boeing vond ik veel fijner’, zegt hij uiteindelijk. ‘Omdat je op die kist veel directer voelt. Je staat in directe verbinding met de flaps, met alles. Als vlieger zeg ik dus Boeing. Maar als werknemer van een luchtvaartmaatschappij ga ik voor Airbus. Het vliegen zelf is op een Airbus ontspannener, relaxter, rustiger. Als je bij een airline als Ryanair vier heen-en-weertjes op één dag doet is de Airbus echt te prefereren. Een yoke of sidestick maakt mij niet uit. Die yoke heeft me nooit in de weg gezeten, ook al is die tray table wel prettig bij de lunch.’ Op de 737 MAX vloog Marten nooit. Een mening heeft hij er wel over: ‘Logisch dat een bedrijf veel geld wil verdienen, maar Boeing is met die MAX toch echt wel over de schreef gegaan. Met de insteek voor zoveel mogelijk kostenbesparing en snel, snel, snel, en dat om vooral niet achter te lopen op Airbus, is er niet meer aan de veiligheid en aan de inzittenden gedacht. De MAX noem ik een Alibaba-versie van de eerdere NG-versie.’

Eerste take off 737 MAX 10 © Boeing

Pan-pan

Van de plannen van Airbus om vliegtuigen te bouwen met een 1-manscockpit moet Marten niets weten. ‘Terug naar het verhaal van Eurowings’, zegt hij. ‘Het is niet alleen fijn maar ook belangrijk dat er iemand naast je zit die je kan controleren. En ook computers zijn niet altijd te vertrouwen. In de aviation zijn verhalen bekend van computers die elkaar tegenstrijdige signalen gaven. Denk maar aan die Airbus A330 van Air France die vanuit Rio de Janeiro op weg was naar Parijs en in de Atlantische Oceaan is gestort. Met het vliegen ben je altijd afhankelijk van input en signalen. Als jij daar dan alleen in die cockit zit maak jij alleen jouw enige beslissing.’ Hij brengt een vlucht in herinnering waarbij hij heel blij was dat hij er niet alleen voor stond: ‘We zaten in de nadering, het was gear down, we hoorden het bekende gerommel onder ons, er lichtten op het paneel drie lampjes op: één groen, twee rood. Het neuswiel was down, maar hoe het zat met links en rechts? Toen hebben we een Pan-pan-oproep gedaan. Om te weten of ook die beide poten ook waren uitgeklapt, hebben we een fly-by gedaan zodat de mensen in de verkeerstoren dat konden bekijken. De tower bevestigde dat alle wielen neerhingen. Maar daarmee wisten we nog niet of de beide gears vergrendeld waren. En dan ben je blij dat je met z’n tweeën bent. Ik kan je verzekeren dat ik wel een beetje aan het zweten was toen het moment daar was dat de gezagvoerder, op dat moment pilot flying, de landing inzette. Wat een opluchting dat de machine niet door haar poten zakte en geen buikschuiver maakte!’ © Olivier Cleynen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Veel verbeterd

Hoe Marten nu naar Ryanair kijkt? ‘Van collega’s die er nog steeds vliegen weet ik dat er veel verbeterd is’, zegt hij. ‘Dat geldt niet alleen voor de werkomstandigheden maar ook voor het inkomen. Je krijgt nu gewoon een basissalaris met blokuren erbovenop. Die angstcultuur van toen is er wel nog steeds. Dat zal wel zo blijven zolang O’Leary leeft. De toestellen zijn goed, ook qua onderhoud, daar wordt echt niet op bespaard. Maar de vliegers krijgen nog steeds weinig fuel mee. Hoeveel je mag meenemen wordt door een tablet berekend. Bij de andere maatschappijen waarvoor ik heb gevlogen was het nooit een probleem als je vijf ton extra wilde meenemen omdat het weer er op de plaats van bestemming slecht uitzag.’ Wat hij van de sketch van Pieter Derks over Ryanair vindt? Met een big smile geeft hij zijn mening: ‘Lachen natuurlijk. Maar als jij verwacht dat je met een bus in de vorm van een luchtbus van A naar B wordt gebracht, is Ryanair een prima maatschappij. Overigens is het ook allang niet meer de goedkoopste. Enkele weken geleden moest ik van Keulen naar Mallorca. Ryanair was twee keer duur als Eurowings.’