Britse F-35 wil niet weg uit India

Een F-35B van de Britse Marine landde 14 juni op de luchthaven van Thiruvananthapuram, in het zuidwesten van India. Sindsdien staat de machine gestrand op het vliegveld.

De F-35 opereerde vanaf het Britse vliegdekschip HMS Prince of Wales. Na een oefenvlucht boven de Indische Oceaan kon het toestel door ongunstige weersomstandigheden niet op het schip landen en week daarom uit naar het vliegveld in Kerala. De landing verliep probleemloos, maar een technisch mankement voorkomt sindsdien dat het toestel terugkeert naar het schip, dat inmiddels onderweg is naar Australië voor een oefening.

Ondanks meerdere pogingen van Britse technici om het probleem ter plaatse te verhelpen, staat de straaljager nog altijd aan de grond. Het toestel wordt te alle tijde bewaakt door zes Engelse militairen. Inmiddels is bevestigd dat de F-35 naar een hangaar op de luchthaven wordt verplaatst. Daar zal het worden onderzocht door een groep technici die binnenkort arriveren. De marine overweegt de machine te demonteren en met een C-17 naar het VK te vervoeren.

Een meme-magneet

Terwijl er Kamervragen in Londen worden gesteld over het voorval kunnen ze er in India wel om lachen. De gestrande F-35 is er inmiddels uitgegroeid tot een online fenomeen. Beelden van het vliegtuig op een drijfnat platform leverden op sociale media talloze grappen op. Zo circuleerde een verkoopadvertentie waarin het toestel voor slechts vier miljoen dollar werd aangeboden, inclusief automatische piloot, gloednieuwe banden en een ‘automatisch kanon om verkeersovertreders uit te schakelen’.

De toerismeafdeling van Kerala kon het ook niet laten. In een post op social media plaatste men een AI-gegenereerde afbeelding van de F-35B tussen kokospalmen, met de tekst: ‘Kerala, de bestemming die je nooit wilt verlaten’.

F-35A

Tijdens de ‘vakantie’ van de F-35B konden de Britten ook goed nieuws delen. De Britse premier Sir Keir Starmer maakte tijdens de NAVO-top officieel bekend dat het VK twaalf F-35A-machines heeft aangeschaft. Het bijzondere aan de toestellen is dat ze Amerikaanse nucleaire kernkoppen kunnen dragen. Het is voor het eerst dat het VK beschikt over dergelijke machines sinds het eind van de Koude Oorlog.

In het bijzonder gaat het om F-35A “dual capable aircraft”; de Conventional Takeoff and Landing (CTOL)-variant. Deze toestellen zijn volgens de Britse overheid 25 procent goedkoper dan de F-35B; de Short Takeoff/Vertical Landing (STOVL)-variant.