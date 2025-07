Lufthansa A380 ‘praktisch zonder brandstof’

Een Airbus A380 van Lufthansa moest wegens een brandstoftekort als gevolg van een onverwachte omleiding van de luchtverkeersleiding een ongeplande landing in het Amerikaanse Boston maken.

De Superjumbo, registratie D-AIMM, maakte zich afgelopen maandag aan het einde van de middag op om vlucht LH414 vanuit het Zuid-Duitse München uit te voeren in de richting van Washington. Voor deze reis heeft de A380 ongeveer negen uur aan brandstof nodig, exclusief een buffer voor onvoorziene omstandigheden. De machine steeg in oostelijke richting op om vervolgens een draai richting België te maken en uiteindelijk via Engeland, Wales en Ierland de Atlantische oversteek te maken.

Door instructies diende de A380 van Lufthansa een ongeplande landing in Boston te maken © Flightradar24.com

Uitwijk naar Boston

Toen de A380 zich uren later boven het noordoosten van de Verenigde Staten bevond, kregen de piloten de instructie van de luchtverkeersleiding om af te wijken van de route. Wat daarvan de reden was, is onduidelijk. Op dat moment was de Superjumbo in de buurt van New York, maar werd besloten om te keren naar Boston Logan International Airport. Lufthansa vliegt eveneens naar New York John F. Kennedy en Newark, maar speculaties doen de ronde dat de restricties van de luchtverkeersleiders of de congestie (New York heeft meerdere luchthavens) ertoe leidden dat er een alternatieve luchthaven gezocht moest worden.

Brandstoftekort dreigt

De uitwijk naar Boston kostte de A380 klaarblijkelijk meer brandstof. ‘Daardoor zitten we praktisch zonder brandstof’, aldus een woordvoerder van Lufthansa bij Aviation24.be. Via de oostkust lijnde de machine op om veilig te landen op het vliegveld van Boston. Het restant van de vlucht naar Washington vond geen doorgang meer, evenals de terugvlucht vanuit daar naar München. De passagiers werden omgeboekt. De A380 vloog een dag later met het uitzonderlijke vluchtnummer LH9851 vanuit Boston naar de Zuid-Duitse stad.