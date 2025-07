‘Ogen in de lucht’ tijdens Britse vliegshow

De Royal International Air Tattoo (RIAT) is een jaarlijks evenement waar veel liefhebbers van militaire luchtvaart naar uitkijken. De vliegshow op RAF Fairford die op vrijdag 18 juli begint, heeft dit jaar “Eyes in the skies” als thema. Dit betekent dat (foto)verkennings-, observatie- en patrouillevliegtuigen extra aandacht krijgen. Ook SAR (Search and Rescue) toestellen en helikopters vallen hieronder.

Vorig jaar was de vijftigste verjaardag van de F-16 het grote thema van de show. Een indrukwekkende “Viper Line” met een lange rij F-16’s uit meer dan tien landen was toen een hoogtepunt van de static show. Ook dit jaar hebben de organisatoren weer een aantal bijzondere toestellen weten te strikken. Zo stuurt de Canadese luchtmacht onder meer een CP-140 Aurora, de Canadese versie van de P-3 Orion. Waarschijnlijk zal het de laatste keer zijn dat dit maritieme patrouillevliegtuig naar de vliegshow komt. Binnen enkele jaren wordt de CP-140 vervangen door de P-8 Poseidon. Een P-8 Poseidon van de Royal Air Force zal ook te zien zijn, net als een groot aantal andere types van de Britse strijdkrachten. Lancaster, Spitfire en Hurricanes van de RAF Battle of Britain Memorial Flight © Leonard van den Broek

De Amerikaanse luchtmacht is traditioneel ook aanwezig met een aanzienlijke afvaardiging. Deze week werd bekend dat de USAF twee Lockheed Martin U-2S verkenningsvliegtuigen zal sturen, waarvan er één zal voorvliegen. Dit bijzondere spionagetoestel kwam in 1956 in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. Hoewel onbemande vliegtuigen en satellieten de spionagetaak steeds meer overnemen, lijkt het erop dat de U-2 de komende jaren nog operationeel blijft.

Een ander thema van de Air Tattoo is “40 jaar Air Tattoo op RAF Fairford”. De vliegshow heeft sinds de start in 1971 verschillende locaties gekend. In 1985 vond de eerste Air Tattoo op RAF Fairford plaats. Aanvankelijk was dit om het jaar, afgewisseld met RAF Boscombe Down. Sinds 1993 is RAF Fairford de vaste locatie voor de vliegshow – met uitzondering van 2000 en 2001. Vanwege grote werkzaamheden aan de baan en platformen werd toen uitgeweken naar RAF Cottesmore. Sinds 1996 mag het evenement het predicaat “koninklijk” voeren en is “Royal International Air Tattoo” de officiële benaming.

Primeur

De organisatie probeert elk jaar een nieuw land als deelnemer aan de lijst toe te voegen. Dit jaar is dat opnieuw gelukt: Egypte stuurt voor het eerst een militair vliegtuig naar de show, in de vorm van een Antonov An-74 Coaler transporttoestel. Egypte is daarmee het 59e land sinds 1971, dat deelneemt aan de show. Een andere primeur is de vernieuwde RIAT-app. In het verleden had de Air Tattoo ook wel een app, maar de laatste jaren moesten bezoekers het zonder officiële app doen.

De Royal International Air Tattoo is de grootste militaire vliegshow ter wereld, kijkend naar het aantal deelnemende toestellen. Jaarlijks komen zo’n 350 deelnemende vliegtuigen naar Fairford en 150.000 tot 200.00 bezoekers. Volgens het Guiness Book of World Records was de RIAT in 2003 een record, met maar liefst 535 vliegtuigen. Voor de show op zondag zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Up in the Sky is er weer bij dit jaar en zal uitgebreid verslag doen van de show!