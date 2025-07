Paniek aan boord van Nederlandse TUI 737

Een Boeing 737-800 van de Sloveense leasemaatschappij Go2Sky, die in dienst is van de Nederlandse tak van TUI, maakte een ongeplande landing in de Griekse hoofdstad Athene wegens een technisch probleem.

Het vliegtuig, registratie OM-GTK, landde vorige week zondag met bijna twee uur vertraging om 20:10 uur lokale tijd vanaf Schiphol op de luchthaven van Zakynthos, een eiland voor de westkust van Griekenland. Aanvankelijk stond terugvlucht OR1238 om 18:50 uur op de planning, maar die werd volgens een passagier met twee uur uitgesteld als gevolg van een technisch probleem.

Het probleem keerde terug waardoor de ingehuurde 737 een ongeplande landing in Athene maakte © Flightradar24.com

Technisch mankement keert terug

Om 22:30 uur was de machine klaar om te vertrekken. Dat ging volgens een reiziger niet vlekkeloos. ‘Het opstijgen voelde ongelooflijk vreemd, het voelde alsof het vliegtuig niet kon klimmen’, omschrijft de inzittende de situatie bij AV Herald. Uit data van Flightradar24 blijkt wel dat de machine na take-off kon klimmen naar een hoogte van 20.000 voet (omgerekend ongeveer 6.000 meter). Eenmaal op die hoogte liet de gezagvoerder de passagiers weten dat het technische probleem weer teruggekeerd was. Het bleek achteraf te gaan om een probleem met de trim, het component dat ervoor zorgt dat het toestel een stabiele houding kan en blijft aannemen. De captain vulde aan dat de 737 een ongeplande landing op de luchthaven van Athene zou maken.

Knal tijdens holding pattern

Ten noordwesten van Griekenland maakte het toestel een draai richting het zuidoosten. ’Het cabinepersoneel was nergens te bekennen, mensen begonnen in paniek te raken’, aldus dezelfde passagier. Voor de kust van Athene vloog de 737 in een holding pattern om brandstof te verbranden. Toen hoorden de reizigers een knal, omschreven als ‘vuurwerk’, waarover de passagier vermeldt: ‘De gezagvoerder vertelde ons toen dat dit het geluid van het dumpen van brandstof was, maar voor zover ik weet is een Boeing 737-800 niet uitgerust om op die manier brandstof te lozen.’ Uiteindelijk landde het vliegtuig iets minder dan anderhalf uur na take-off in Athene. Twee dagen na de ongeplande landing vloog de machine alsnog naar Schiphol.