Toch weer motoren voor Chinese vliegtuigen

Het Chinese COMAC heeft opnieuw toestemming gekregen om Amerikaanse straalmotoren te gebruiken voor zijn C919 en C909. Daarmee wordt een eerdere maatregel van president Trump teruggedraaid.

De goedkeuring komt van de Amerikaanse overheid en houdt in dat GE Aerospace de LEAP-1C-(voor de C919) en de CF34-motoren (voor de kleinere C909) weer mag exporteren. In mei had de VS de exportvergunningen opgeschort, als reactie op Chinese beperkingen op de export van kritieke mineralen naar de VS. De nieuwe vergunningen zijn toegekend vlak voor de deadline van een 90-daagse onderhandelingsperiode tussen de twee landen.

De C919, China’s tegenhanger van de Boeing 737 MAX en Airbus A320neo, wordt uitsluitend aangedreven door de LEAP-1C. COMAC wil de productie opvoeren van 50 naar 75 toestellen per jaar, met als langetermijndoel een jaarlijkse output van 200 vliegtuigen in 2029. Intussen werkt China aan een eigen straalmotor als alternatief voor de LEAP-1C. Die moet rond 2027 gecertificeerd zijn en tegen het eind van dit decennium operationeel worden.

Geen verrassing

De opschorting van de exportvergunningen in mei kwam niet geheel als een verrassing. Kort daarvoor had China namelijk het importeren van nieuwe Boeing-vliegtuigen aan banden gelegd. Vervolgens werd verwacht dat de VS met tegenmaatregelen zou komen die de Chinese luchtvaartindustrie zouden raken.

Tijdens de vorige ambtstermijn van president Donald Trump liepen de spanningen tussen beide landen flink op. De Amerikaanse regering overwoog destijds ook al om de export van onderdelen en technologie naar vliegtuigbouwer COMAC te blokkeren.