Deel Air India 787-vlucht noodgedwongen geannuleerd

Een Boeing 787 van Air India kon afgelopen woensdagmiddag het tweede deel van haar vlucht niet ten uitvoer brengen als gevolg van een technisch mankement dat tijdens de tankstop werd vastgesteld.

De luchtvaartmaatschappij voert vlucht AI103 vanuit het Indiase Delhi naar Washington (Verenigde Staten) meerdere keren per week uit. Deze vlucht bevat een tussenstop in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Terugvlucht AI104 gaat daarentegen echter wel rechtstreeks en de vluchtduur daarvan bevat circa zestien uur.

Eerste deel loopt voorspoedig

Afgelopen woensdag werd de heenvlucht echter onderbroken. De 787, registratie VT-NAC, vertrok 01:20 uur lokale tijd, 35 minuten later dan gepland, vanuit de Indiase stad op weg naar Wenen. Door de spanningen met buurland Pakistan vloog de Dreamliner via de Arabische Zee en de Golfstaten richting Europa. Het vliegtuig voltooide 8 uur en 30 minuten na take-off het eerste deel van haar vlucht.

Onderhoudsklus vastgesteld

De turn around had zes uur moeten duren. Echter, het defect dat tijdens de controles en inspectie van de 787 voor het tweede deel van de vlucht naar Washington werd geconstateerd, was van dusdanig grote aard dat reparatie diende plaats te vinden. ‘Tijdens routinecontroles van het vliegtuig werd een uitgebreide onderhoudsklus vastgesteld, die vóór de volgende vlucht moest worden uitgevoerd en dus extra tijd in beslag nam’, aldus een woordvoerder van Air India bij NDTV. Air India moest derhalve het restant van de vlucht annuleren. De vlucht vanuit Washington naar Delhi werd eveneens uit het vluchtschema gehaald. Passagiers werden omgeboekt op andere vluchten. Afgelopen vrijdag vloog de 787 weer terug vanaf de luchthaven in Wenen naar Delhi.