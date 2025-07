EasyJet A320-piloten smeken bij luchtverkeersleiding

Een Airbus A320 van easyJet kreeg afgelopen woensdagavond voorrang bij de landing op het Spaanse eiland Tenerife nadat een passagier in het gangpad urineerde.

Het toestel, registratie G-EZOF, vertrok 14:05 uur lokale tijd, bijna een halfuur later dan de planning voorschreef, vanaf het Engelse Londen Gatwick. Via Bournemouth maakte het de oversteek naar Frankrijk waarna het over de Golf van Biskaje en het westen van Spanje, inclusief Portugal, de route richting het Canarische eiland voorzette. Echter, richting de bestemming zou een passagier voor een ‘aanzienlijke verstoring’ aan boord hebben gezorgd. Een van de reizigers zou ‘beledigend’ en ‘bedreigend’ gedrag tegenover medereizigers hebben vertoond.

Situatie aan boord loopt uit de hand

De situatie aan boord escaleerde toen de overlast gevende passagier in het gangpad begon te urineren. Het cabinepersoneel moest ingrijpen. De piloten smeekten volgens de Canarian Weekly bij de luchtverkeersleiding om een noodlanding te mogen maken en verzochten aanwezigheid van medici en de politie. Daaraan gaven de luchtverkeersleiders gehoor: samen met het grondpersoneel vond de coördinatie plaats om de nodige voorbereidingen te treffen. ‘Ze hebben snel en adequaat gehandeld om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de vlucht en de andere passagiers op geen enkel moment in gevaar kwam’, aldus een woordvoerder van easyJet bij The Mirror.

Hulpdiensten wachten A320 op

Uiteindelijk arriveerde de A320 na vier uur en vijftien minuten na take-off op de zuidelijke luchthaven van Tenerife. ‘We kunnen bevestigen dat vlucht EZY6607 van Birmingham naar Tenerife op 2 juli door de politie werd opgewacht’, zegt de woordvoerder. Al met al is niet bekend hoe de hulpdiensten na de landing ingrepen en welke gevolgen de passagier te wachten staan. Het is niet de eerste keer dat er door een van de inzittenden op een andere dan de gebruikelijke plek in een vliegtuig wordt geplast. In 2023 ook gebeurde hetzelfde tijdens een vlucht vanuit het Verenigd Koninkrijk op weg naar het Portugese Faro.