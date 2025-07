“Nederlandse” luchthaven over de grens groeit maar door

Opnieuw noteert de luchthaven bij Weeze, Duitsland, aanzienlijke groeicijfers. Het vliegveld ontving het afgelopen halfjaar meer dan een miljoen bezoekers, onder wie veel Nederlandse.

Sinds jaar en dag is vliegveld Weeze, net over de grens bij Nijmegen, een geliefde luchthaven onder veel Nederlandse vakantiegangers. Voor velen in de oostelijke provincies van het land is het dichterbij dan Eindhoven of Amsterdam en de vluchten zijn bovenal aanzienlijk goedkoper. Deels door de maatschappijen, maar vooral door de lagere belastingen in Duitsland.

Ook dit jaar groeit de “Nederlandse” luchthaven daarom weer verder. Over het afgelopen halfjaar verwelkomde het vliegveld 1.019.945 reizigers. Dat is een groei van 18 procent ten opzichte van vorig jaar en een aanzienlijke toename vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Ook in de maanden mei en juni vestigde het vliegveld maandrecords met elk meer dan 229 duizend passagiers per maand.

Drukke zomer

Komende zomer zitten de werknemers op het vliegveld ook niet stil. Behalve de Nederlandse vakantie gaan de Duitsers vanaf 11 juli ook op vakantie. Dan staan er in totaal 1063 vluchten gepland vanaf Weeze naar bestemmingen in, onder meer, Spanje, Italië en de Griekse eilanden.

Op Weeze is men tevreden met de groei en de komst van de Nederlandse vakantiegangers. Bovendien verwacht de luchthaven sterke groei over het hele jaar. ‘De eerste zes maanden laten duidelijk zien dat onze gasten ons groeiende aanbod en het gemak van reizen vanaf Airport Weeze waarderen’, zegt luchthavendirecteur Sebastian Papst.

Nieuwe bus

Gelukkig voor de vele Nederlandse toeristen is er tegenwoordig ook een bus die het treinstation van Nijmegen met Weeze Airport verbindt. De nieuwe snelbus is ingesteld door de gemeente Kleve, waarin Weeze ligt, om de verbinding te verbeteren. De directe rit duurt ongeveer 65 minuten, slechts vijftien minuten langer dan met de auto. Onderweg wordt ook nog gestopt in Kranenburg en Goch.