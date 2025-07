Spirit Airlines’ A320’s houden onbedoelde schuimparty | Foto’s

In Detroit, Michigan, Verenigde Staten, staan vijf Airbussen van de Amerikaanse budgetvlieger Spirit Airlines tot aan de motoren in het schuim. De schuimparty was uiteraard ongepland.

Twee van de vijf Spirit Airlines Airbus A320’s stonden in een hangar op het vliegveld van Detroit Wayne County nabij Michigan. Onverwachts werd de brandbestrijdingsinstallatie geactiveerd waarna de loods werd volgespoten met blusschuim. De vliegtuigen stonden tot aan hun motoren in het schuim. Via de open loodsdeuren stroomde het blusschuim richting het asfalt, waar het schuim nog eens drie toestellen teisterde.

Het is onbekend waardoor het blussysteem werd geactiveerd. Volgens verschillende Amerikaanse media is het een gevolg van blikseminslag. Wel is zeker dat de schuimparty flinke economische schade aanricht. Alle getroffen vliegtuigen van Spirit Airlines moeten worden ‘“ontschuimd” en een technische controle ondergaan. Bovendien duurt het langer voordat ze kunnen terugkeren in de vloot.

Unfortunate foam incident in Spirit Airlines' Aircraft maintenance hangar at Detroit Metro Airport where the fire suppression system got triggered accidentally, releasing a massive foam discharge.



The open hangar doors allowed the foam to spill onto the ramp area.



The incident… pic.twitter.com/0A1iBwC6Av— FL360aero (@fl360aero) July 6, 2025

Dallas

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident plaatsvindt in de Verenigde Staten. In de coronaperiode werden twee Boeing 787 Dreamliners van American Airlines ook al slachtoffer van een blusinstallatie, ditmaal in Dallas, Texas. Het leverde spectaculaire beelden op waarop te zien is hoe beide vliegtuigen een enorme hoeveelheid blusschuim over zich heen krijgen.

Blusschuim voor vliegtuigen is een gespecialiseerd product, cruciaal voor de veiligheid in de luchtvaart. Dit schuim moet effectief zijn tegen diverse branden, van brandbare vloeistoffen zoals kerosine tot vaste stoffen. Historisch gezien bevatte dit schuim vaak PFAS, maar door zorgen over milieu en gezondheid stappen luchthavens, waaronder Schiphol, nu over op fluorvrije alternatieven.