Worden spionagevliegtuigen nog steeds gebruikt?

Bijna 70 jaar na zijn eerste vlucht zweeft de Lockheed U-2 Dragon Lady nog altijd boven vijandig gebied, hoger dan straaljagers en buiten bereik van veel radarsystemen. Maar wat doet dit Cold War-icoon eigenlijk nog in het tijdperk van satellieten en drones?

Hoogvlieger uit het verleden

De U-2 maakte zijn eerste vlucht in 1955, tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Ontworpen door Lockheed’s beroemde “Skunk Works” als strategisch verkenningsvliegtuig voor de CIA, kon de U-2 vliegen op een hoogte van meer dan 21 kilometer (70.000 voet) – ver boven het bereik van toenmalige luchtafweer. Zijn taak: gevoelige luchtfoto’s maken boven onder meer de Sovjet-Unie, Cuba en China.

Beroemd (of berucht) werd het toestel in 1960, toen piloot Gary Powers werd neergeschoten boven Sovjet-gebied – een diplomatiek incident van jewelste.

Satellieten en drones: overbodig?

Met de komst van spionagesatellieten en high-tech drones zou je verwachten dat de U-2 inmiddels met pensioen is. Toch bewijst het toestel nog altijd zijn nut — en niet alleen als vliegende museumstuk.

Waarom?

Superieure sensorcapaciteit: de U-2 kan meerdere soorten sensoren tegelijk dragen – visueel, infrarood, radar, en elektronische afluisterapparatuur – en deze in real-time doorsturen naar commando’s op de grond. Lange vluchten, flexibel inzetbaar: drones als de RQ-4 Global Hawk bieden ook hoogvliegende verkenning, maar hebben minder laadvermogen en vereisen langdurige voorbereiding. De U-2 kan sneller worden ingezet. Menselijke interpretatie aan boord: piloten kunnen tijdens de vlucht inschattingen maken, omgevingsfactoren meenemen en opdrachten aanpassen — iets waar autonome systemen nog niet aan tippen.

Recente missies en upgrades

De U-2 wordt vandaag de dag actief ingezet door de U.S. Air Force in onder meer Europa, het Midden-Oosten en de Indo-Pacifische regio. Denk aan:

Verkenningsvluchten nabij Oekraïne en de Zwarte Zee (zonder Russisch luchtruim te schenden)

(zonder Russisch luchtruim te schenden) Bewaking van Chinese militaire activiteiten nabij Taiwan

Ondersteuning van humanitaire en rampenoperaties (zoals bosbranden of aardbevingen)

Ondanks zijn leeftijd is het toestel allesbehalve ouderwets. De U-2 is de afgelopen jaren meerdere keren gemoderniseerd, onder meer met:

Een moderne glass cockpit

Verbeterde datalink-systemen

AI-co-piloten: in 2023 testte de Amerikaanse luchtmacht een kunstmatige intelligentie (artificiële wingman) aan boord van een U-2 — een primeur voor bemande militaire vluchten.

Wat komt daarna?

De opvolger van de U-2 lijkt eindelijk in aantocht: de geheimzinnige RQ-180, een stealth drone die vermoedelijk al in kleine aantallen operationeel is. Toch is de U-2 voorlopig nog niet uitgefaseerd. In 2024 kondigde de Amerikaanse luchtmacht aan dat de U-2 uiterlijk in 2026 met pensioen gaat — al zijn er eerder al soortgelijke aankondigingen gedaan.

Dragon Lady leeft voort

Dat een ontwerp uit de jaren ’50 nog steeds boven moderne slagvelden vliegt, zegt veel over het unieke karakter van de U-2. In een tijdperk van onbemande systemen en algoritmes laat de Dragon Lady zien dat menselijke piloten, hoogte en high-tech sensoren nog altijd een krachtig trio vormen.

