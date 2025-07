Bijzondere bonus bij easyJet

Een bonus voor luchthavenpersoneel dat passagiers met te zware koffers in de kraag vat. Bij easyJet in het Verenigd Koninkrijk schijnt het officieel beleid te zijn.

Luchthavenpersoneel ontvangt geldbonussen voor elke easyJet-passagier die ze betrappen op reizen met een te grote tas, zo blijkt uit een gelekt e-mailbericht. Werknemers van Swissport komen volgens het bericht in aanmerking voor een bonus van ongeveer €1,40 bruto (€1,18 netto) voor elke tas die bij de gate wordt ingenomen. De e-mail werd gestuurd naar medewerkers op zeven luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden, waaronder Birmingham, Glasgow, Jersey en Newcastle.

Volgens de e-mail zijn de bonussen bedoeld om ‘agenten te belonen die het juiste doen’ en maakt dit deel uit van een regeling met de naam ‘easyJet gate bag revenue incentive’. De e-mail werd al in november 2023 verstuurd door een Swissport-manager, en het bestaan ervan werd vorig jaar al wereldkundig gemaakt door de Jersey Evening Post. Toch zorgt het nu voor een mediastorm in het Verenigd Koninkrijk. Het beleid is vandaag de dag naar verluidt nog steeds van kracht. De betalingen worden rechtstreeks aan de werknemers uitgekeerd, zo werd meegedeeld.

Grondmedewerkers van Swissport verdienen ongeveer €14 per uur. Een voormalige Swissport-manager passagiersservices, die anoniem wenste te blijven, vertelde aan The Sunday Times dat ze geen keuze hadden en de regels voor te grote handbagage moesten handhaven. EasyJet staat passagiers toe om gratis een kleine tas mee te nemen die onder de stoel past. Grotere tassen kunnen in de bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst tegen een extra vergoeding, die begint bij ongeveer €7,10, afhankelijk van de vlucht. Maar als een te grote handbagage bij de gate wordt ingenomen, betaalt de passagier €57 om de tas in het ruim te laten vervoeren.

Wie de verantwoordelijkheid draagt voor het beleid lijkt nog een beetje onduidelijk. Swissport verklaarde: ‘Wij bedienen onze luchtvaartklanten en passen hun beleid toe onder de voorwaarden van hun operationeel beheer. We zijn zeer professioneel en richten ons op het leveren van veilige en efficiënte operaties, wat we dag in dag uit doen voor vier miljoen vluchten per jaar’. EasyJet gaf echter aan dat het verschillende grondafhandelaars gebruikt op verschillende luchthavens. De maatschappij stelt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het personeel en de vergoedingen, zonder directe bemoeienis van easyJet. Vooralsnog lijkt een dergelijk beleid van easyJet een unicum te zijn. Concurrent Ryanair verklaarde dat het geen financiële prikkel biedt aan Swissport-personeel bij haar gates, maar gaf geen uitsluitsel of dit ook geldt voor andere dienstverleners.