Harde wind legt luchtverkeer Madeira plat

Door aanhoudende harde wind op het Portugese eiland Madeira zijn in één week tijd meer dan 100 vluchten geannuleerd. Alleen al op zondag konden meer dan 30 vliegtuigen niet vertrekken. Alleen al op zondag konden meer dan 30 vliegtuigen niet vertrekken. De wind bereikte toen snelheden tot 73 kilometer per uur, wat leidde tot ernstige verstoringen van het vliegverkeer.

Madeira staat bekend als een van de lastigste luchthavens ter wereld om op te landen. De luchthaven van Funchal is omringd door bergen en de Atlantische Oceaan, waardoor sterke windvlagen en turbulentie regelmatig voor uitdagende landingsomstandigheden zorgen. Vooral bij harde wind kunnen vluchten vaak niet veilig landen of opstijgen, met annuleringen en vertragingen tot gevolg.

Om de grote aantallen gestrande passagiers te helpen, heeft luchtvaartmaatschappij TAP Portugal haar capaciteit aanzienlijk verhoogd. De Portugese nationale luchtvaartmaatschappij laat aan de krant Diário weten dat zij, om de gevolgen van het onstabiele weer te beperken, de capaciteit op meerdere geplande vluchten heeft vergroot. Zo zijn vluchten die oorspronkelijk zouden worden uitgevoerd met Embraer 195-toestellen vervangen door grotere Airbus A321neo’s, wat per vlucht 103 extra stoelen oplevert. Andere vluchten met Airbus A320’s zijn vervangen door A321ceo’s (+42 stoelen), en één A330-200 is vervangen door een A330-900 (+29 stoelen). In totaal zijn op deze manier 368 extra stoelen per richting beschikbaar gekomen.

Daarnaast heeft TAP twee extra vluchten ingelegd om gestrande reizigers sneller naar hun bestemming te brengen. Beide vertrokken op de ochtend van 8 juli vanuit Lissabon. De eerste extra vlucht, TP3830, vertrokken om 6.50 uur met een A330-200 die 269 passagiers kan vervoeren. De tweede, TP3833, vertrok om 8.00 uur met een A321neo met 221 stoelen.

Met deze capaciteitsvergroting stelt TAP in totaal 858 stoelen per richting beschikbaar om de uitzonderlijke vraag op te vangen. De luchtvaartmaatschappij heeft bovendien enkele passagiers geholpen die getroffen waren door geannuleerde easyJet-vluchten, door hen, waar mogelijk, een plek aan te bieden op TAP-vluchten.