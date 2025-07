KLM en Defensie bundelen krachten

Defensie breidt de komende jaren haar personeelsbestand flink uit en verwacht in 2030 zo’n 100.000 mensen in dienst te hebben. Om dit te bereiken worden onder meer reservisten ingezet. In dat kader hebben KLM en Defensie afspraken gemaakt waardoor KLM-piloten, naast hun werk bij de luchtvaartmaatschappij, ook als reservist kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld op een F-35.

KLM en Defensie werken al jaren samen op verschillende vlakken, zoals bij repatriëringsvluchten en kennisuitwisseling. Met deze nieuwe overeenkomst zetten beide partijen een volgende stap naar nauwere samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart in Nederland. De afspraken werden ondertekend door KLM-topvrouw Marjan Rintel en plaatsvervangend staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman in Hangar 14 op Schiphol.

Volgens staatssecretaris Tuinman is de samenwerking hard nodig. ‘De wereld om ons heen is onveiliger geworden en de uitdagingen voor Defensie zijn groot. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarom van groot belang, omdat we elkaar kunnen helpen en kunnen versterken. Ik ben daarom blij met deze stap richting nog hechtere samenwerking die we vandaag samen met KLM zetten om Nederland weerbaarder te maken.’

Marjan Rintel benadrukt dat KLM met deze afspraken bijdraagt aan de nationale veiligheid én aantrekkelijk blijft als werkgever. ‘Ik ben trots dat KLM vandaag op deze manier kan bijdragen aan de weerbaarheid van Nederland. Door deze uitbreiding van onze samenwerking kunnen wij collega’s die dat willen de ruimte geven om een belangrijke rol als reservist in te vullen. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van KLM als werkgever. Ook zijn we blij dat Defensie onze expertise en ervaring met luchtvaart op verschillende vlakken kan inzetten.’

In eerste instantie maakt KLM vijf voltijdsbanen (fte) beschikbaar voor deze samenwerking. Deze capaciteit kan worden verdeeld over meerdere piloten die zich als reservist willen inzetten. De betrokken piloten krijgen flexibele roosters en voldoende rust om hun militaire vliegvaardigheden, zoals het vliegen met een F-35, op peil te houden. Dit gebeurt op vrijwillige basis en geldt momenteel vooral voor piloten in startfuncties bij KLM. Zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het regelmatig trainen van F-35-piloten, zodat die up-to-date blijven.

Momenteel werken bij KLM al elf oud-F-35-piloten. Zij worden gevraagd of zij willen terugkeren als reservist. Daarbij wordt bekeken welke bijscholing nodig is om hen volledig inzetbaar te maken.

Er wordt ook onderzocht of piloten kunnen worden ingezet op andere militaire toestellen, zoals Embraers, die zowel KLM als Defensie gebruiken. Concrete afspraken hierover zijn er nog niet.

Volgens staatssecretaris Tuinman ontstaat er met deze regeling een vorm van ‘dubbele dienstverbanden’, waarbij piloten deels voor KLM en deels voor Defensie werken. Op termijn hopen beide partijen dat ook technici deze mogelijkheid krijgen en zo inzetbaar zijn voor zowel commerciële als militaire vliegtuigen. Dit zou bovendien de werving van personeel kunnen versterken.