Nederlandse F-35’s naar Polen

Na de recente inzet van F-35’s in de Baltische staten vertrekken er weer Nederlandse gevechtsvliegtuigen richting Oost-Europa. Vanuit Polen gaan ze het NAVO-luchtruim beschermen.

Het door NAVO-landen aan Oekraïne geschonken militaire materieel moet veilig de plek van bestemming bereiken. Voor dat doel bewaken Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen vanaf 1 september tot en met 1 december het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. De Nederlanders opereren samen met een Noors F-35-luchtmachtdetachement. De taakstelling komt overeen met de zogenoemde quick reaction alert. Hierbij staan gevechtsvliegtuigen 24 uur per dag klaar om snel te reageren op mogelijke indringers in het NAVO-luchtruim.

Twee vliegen in één klap

Nederland zet de F-35’s in op verzoek van het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Dit is het centrale commandocentrum van de NAVO in Europa. De NAVO stuurt de gevechtsvliegtuigen aan. Minister Brekelmans van Defensie benadrukt het belang van dit sort missies. ‘Het is essentieel dat we onze bijdrage leveren aan de verdediging van het NAVO-grondgebied en de veiligheid van Europa’, aldus minister Brekelmans van Defensie. ‘Dat doen we wederom met onze meest geavanceerde capaciteiten’.

Een belangrijke reden voor de inzet van Nederlandse F-35’s is het beschermen van militair materieel dat bestemd is voor Oekraïne. Uiteraard blijft de bewaking van het luchtruim daarnaast belangrijk: ‘We kunnen bovendien snel reageren op (dreigende) schendingen van het NAVO-luchtruim. Zo houden we de Russische dreiging letterlijk op afstand. Onlangs is in Estland ook gebleken dat de inzet van onze F-35’s hiertegen zeer effectief is’.