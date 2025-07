Ryanair-baas verwacht topzomer

Ryanair-topman Michael O’Leary ziet sterke boekingen en stijgende ticketprijzen voor het zomerseizoen van 2025. Volgens hem is er geen enkele aanwijzing dat vakantiegangers hun plannen uitstellen vanwege recente hittegolven in Europa.

‘De boekingen voor zomer 2025 zijn sterk en de prijzen lopen op,’ verklaarde O’Leary. ‘Augustus ziet er goed uit, en alle grote vakantiebestemmingen, zoals Italië, Griekenland, Spanje, de Balearen, de Canarische Eilanden en zelfs Marokko, zijn populair.’

De topman ziet hittegolven als een tijdelijk fenomeen. ‘Het verandert de reisgewoonten van mensen deze zomer nauwelijks,’ zei hij.

O’Leary sprak in de Poolse hoofdstad Warschau, waar hij ook bekendmaakte dat Ryanair haar activiteiten op luchthaven Modlin fors wil uitbreiden. Het aantal passagiers moet daar oplopen tot meer dan 5 miljoen per jaar in 2030, een verdrievoudiging ten opzichte van nu.

Verder herhaalde O’Leary zijn eerdere voorspelling uit mei dat Ryanair het grootste deel van de zeven procent prijsdaling van vorig jaar zal goedmaken. Die daling was vooral het gevolg van hoge rente en afgenomen koopkracht bij consumenten.

Tot slot sprak O’Leary de hoop uit dat commerciële vliegtuigen worden vrijgesteld van eventuele nieuwe importtarieven tussen de VS en de EU. Ryanair betrekt vrijwel al haar toestellen van Boeing, maar volgens hem is ‘niemand echt zeker’ over wat de uitkomst zal zijn.