Vlucht keert terug na paniek om sms

Een vlucht van American Airlines is zondag kort na vertrek uit San Juan (Puerto Rico) omgekeerd vanwege een vermeende veiligheidsdreiging. Een oplettende passagier zag een buurman in het toestel een sms ontvangen met de tekst ‘RIP‘ (Rest in Peace) en sloeg alarm. Uiteindelijk bleek het om een misverstand te gaan: het bericht betrof een persoonlijk condoleancebericht.

Vlucht AA1847 was onderweg naar Dallas toen een passagier de boodschap op het scherm van een medepassagier opving en dit meldde als een mogelijke bedreiging. De piloot besloot, conform veiligheidsprotocol, het vliegtuig preventief terug te laten keren naar de luchthaven van San Juan. Dit gebeurde ongeveer een half uur na het opstijgen.

Na de landing werd het toestel onderzocht door luchthavenbeveiliging en de Amerikaanse vervoersveiligheidsdienst TSA. De passagier die het bericht had ontvangen, gaf aan dat het om een condoleancebericht ging vanwege het overlijden van een familielid, en dat hij juist om die reden op reis was. Hij kon dit ter plaatse aantonen.

‘Het ging om een verwarring die volgens de geldende veiligheidsprocedures is afgehandeld,’ aldus Nelman Nevárez, operationeel directeur van luchthavenuitbater Aerostar. ‘Er was geen sprake van een werkelijke dreiging voor het vliegtuig of de passagiers.’

Na afronding van het onderzoek en vrijgave door de autoriteiten kon de vlucht, met 193 passagiers aan boord, rond 10.00 uur lokale tijd alsnog vertrekken naar Dallas.

American Airlines bevestigde het incident en verontschuldigde zich voor het oponthoud. ‘De veiligheid van onze passagiers en crew heeft altijd de hoogste prioriteit,’ aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.