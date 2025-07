777-piloten krijgen standje van luchtverkeersleiding | Video

Op 29 juni 2025 landde een Boeing 777 van British Airways op luchthaven San Francisco na een vlucht vanaf Londen Heathrow. Tijdens het taxiën na de landing ontstond echter een conflict tussen de piloten en de grondverkeersleider.

De bemanning vroeg om verduidelijking nadat zij tegenstrijdige instructies ontvingen over de taxi-route. Dit leidde tot een scherpe reactie van de grondverkeersleider, die volgens de crew zelf een fout had gemaakt bij de communicatie.

Na de landing werd het toestel geïnstrueerd om naar de internationale terminal te taxiën. Nadat de Boeing 777 de start- en landingsbaan 28L was gepasseerd, verwachtten de piloten een linkerafslag naar taxiway B of A, zoals gebruikelijk bij aankomsten naar deze terminal.

In plaats daarvan gaf de grondverkeersleider een instructie om rechtsaf te slaan naar taxiway Bravo, maar deze melding werd onduidelijk en net gegeven tijdens de overgang naar een andere radiofrequentie. Hierdoor hoorde de cockpit crew het begin van de instructie niet goed.

Toen de piloten om opheldering vroegen en bevestigden dat zij naar de internationale terminal zouden gaan, reageerde de verkeersleider gefrustreerd met de woorden: ‘That’s why I told you to turn RIGHT onto Bravo! Join A to the ramp and listen better next time!‘

De crew stopte het taxiën bij de kruising van taxiways E en B om een mogelijke botsing met een naderende United Airlines Boeing 777 op taxiway F te voorkomen. Volgens de piloten had het opvolgen van de onvolledige instructie zonder extra bevestiging tot een bijna-botsing kunnen leiden.