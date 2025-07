“Britse” Eurofighter Typhoons verleden tijd

In het Britse Warton loopt een tijdperk ten einde: de allerlaatste Eurofighter Typhoon wordt daar momenteel klaargemaakt voor levering. Daarna gaat de assemblagelijn dicht.

BAe Systems, verantwoordelijk voor de assemblage van de Typhoon in het VK, bevestigde dat er nog één toestel in de hal staat. Het vliegtuig wacht nog op verf en enkele laatste onderdelen. Daarna valt het doek definitief, want nieuwe bestellingen blijven uit. De sluiting heeft grote gevolgen: tientallen gespecialiseerde technici komen op straat te staan en waardevolle kennis dreigt verloren te gaan. Vakbond Unite waarschuwt dat dit ook risico’s oplevert voor de toekomstige productie van een nieuwe generatie jachtvliegtuigen, zoals het GCAP-programma (Global Combat Air Programme).

Groot-Brittannië laat de Eurofighter links liggen en koos onlangs voor de Amerikaanse F-35. Die kan onder meer kernwapens dragen, een capaciteit waarover de Royal Air Force momenteel niet beschikt. Om die reden bestelde het Britse ministerie van Defensie dan ook twaalf Amerikaanse machines, in plaats van de nieuwste versie van de Typhoon: de Tranche 5. In Duitsland, Italië en Spanje wordt de Eurofighter voorlopig nog wel geproduceerd. Die landen plaatsten recent nieuwe orders, evenals exportklanten zoals Koeweit en Qatar.

Productie

Aanvankelijk zou BAe het grootste deel van de Eurofighters produceren: 232 van de oorspronkelijk 620 bestelde toestellen. Alle in Engeland gebouwde exemplaren waren bestemd voor de Royal Air Force. Uiteindelijk besloten de Britten hun bestelling te verlagen tot 160 vliegtuigen, waarvan inmiddels 52 Tranche 1’s buiten dienst zijn gesteld en één toestel is gecrasht. De RAF was jarenlang de grootste gebruiker van de Typhoon, maar is inmiddels ingehaald door de Duitse Luftwaffe.