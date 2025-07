Italiaanse luchthaven dicht na dodelijk incident

De luchthaven van Milaan Bergamo werd dinsdag 8 juli tijdelijk gesloten na een ernstig incident met een Airbus A319 van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Volotea.

Het toestel, registratie EC-MTF, was afkomstig uit Oviedo (Spanje) en stond op het punt om rond 10:20 uur lokale tijd te vertrekken als vlucht V73511 naar diezelfde bestemming. Tijdens de voorbereidingen op vertrek, vermoedelijk tijdens het taxiën of vlak na de pushback, raakte een persoon in een van de draaiende motoren. Kort daarna meldde de luchthaven een ‘incident op de taxibaan’, waarna het vliegverkeer werd stilgelegd. Vluchten werden tijdelijk omgeleid naar onder meer Bologna, Verona en Milaan-Malpensa.

Volgens Italiaanse media zou het slachtoffer geen passagier of luchthavenmedewerker zijn geweest. Meerdere bronnen suggereren dat de man mogelijk illegaal het luchthaventerrein betrad en toegang kreeg tot het platform. Vervolgens zou hij naar het vliegtuig zijn gerend, met fatale afloop. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Rond het middaguur werd het vliegverkeer hervat. Over de precieze toedracht is nog veel onduidelijk.

Schiphol

Het voorval roept herinneringen op aan een vergelijkbaar incident op Schiphol in mei 2023. Een persoon kwam toen bij de B-pier in een draaiende motor van een KLM Cityhopper-toestel terecht. Het ging om een Embraer E190, registratie PH-EZL, die net de pushback had voltooid en klaar was om te taxiën naar de startbaan. Later bleek dat het slachtoffer een medewerker was van een op Schiphol actief bedrijf. Volgens de Marechaussee was sprake van zelfdoding: de man klom bewust in de motor.