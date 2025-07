Portugese minister: Geen voorkeur bij verkoop nationale airline

De Portugese regering heeft aangegeven geen voorkeur te hebben voor een van de drie grote Europese luchtvaartmaatschappijen die hun interesse hebben getoond in de gedeeltelijke privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij TAP. Dit verklaarde de Portugese minister van Financiën, Joaquim Miranda Sarmento, dinsdag tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.

Binnen enkele weken zal de Portugese regering naar verwachting de voorwaarden en bepalingen bekendmaken voor de geplande verkoop van minder dan 50 procent van het aandelenkapitaal van TAP. Onder de geïnteresseerden bevinden zich Air France-KLM, Lufthansa en IAG (de moedermaatschappij van British Airways en Iberia). Volgens Sarmento is deze internationale belangstelling ‘zeer positief voor het land.’

De minister benadrukte dat Portugal geen voorkeurskandidaat heeft: ‘Het winnende voorstel zal datgene zijn dat het beste is voor het land. We hebben geen voorkeur voor partij A, B of C.’ TAP’s meest waardevolle troeven zijn de belangrijke vliegslots naar Brazilië, Portugeestalige Afrikaanse landen en de Verenigde Staten vanuit de hub in Lissabon. De Portugese overheid wil deze strategische positie behouden, ongeacht de uitkomst van de privatisering.

Op de vraag of de betrokken luchtvaartmaatschappijen mogelijk hun interesse zouden verliezen, omdat de Portugese staat een meerderheidsbelang in TAP wil behouden, antwoordde Sarmento dat de bedrijven tot nu toe ‘zeer significante interesse’ hebben getoond. Het is nog onduidelijk welke van de drie maatschappijen daadwerkelijk een bod zal uitbrengen, afhankelijk van de uiteindelijke voorwaarden van de privatisering.

De privatisering van TAP is al langere tijd een politiek thema in Portugal, maar werd herhaaldelijk uitgesteld. De meest recente vertraging volgde op de val van de centrumrechtse minderheidsregering in maart van dit jaar. Na de verkiezingen in mei keerde dezelfde coalitie terug aan de macht, zij het zonder parlementaire meerderheid, wat de geplande verkoop van TAP mogelijk kan bemoeilijken.

Voor Air France-KLM, dat al een sterke positie heeft in Zuid-Europa en trans-Atlantische routes, zou de overname van een belang in TAP strategisch interessant kunnen zijn, met name vanwege de toegang tot markten in Latijns-Amerika en Afrika.