Welke airline heeft de meeste vliegtuigen ter wereld?

American Airlines bezit momenteel de meeste vliegtuigen ter wereld met een vloot van meer dan 900 toestellen. Deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wordt op de voet gevolgd door Delta Air Lines en United Airlines, die samen de top drie vormen van luchtvaartmaatschappijen met de grootste vloot.

Welke luchtvaartmaatschappij heeft de grootste vloot ter wereld?

American Airlines staat fier aan de top als het gaat om vlootgrootte in de commerciële luchtvaart. De Amerikaanse maatschappij opereert met meer dan 900 vliegtuigen, waarmee ze wereldwijd passagiers vervoeren naar honderden bestemmingen. Het succes van American Airlines komt voort uit verschillende fusies en overnames door de jaren heen, waaronder de belangrijke samenvoeging met US Airways in 2015.

Delta Air Lines volgt als tweede met een vloot die eveneens de 900 toestellen benadert. Deze maatschappij heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste meest winstgevende airlines ter wereld, onder andere door de overname van Northwest Airlines in 2010. United Airlines is de kleinste in de top drie met ongeveer 850 vliegtuigen in hun vloot.

De redenen waarom deze Amerikaanse maatschappijen zulke grote vloten hebben, zijn divers. Ten eerste bedienen ze een enorme binnenlandse markt met duizenden dagelijkse vluchten tussen Amerikaanse steden, waaronder veel regionale vluchten. Daarnaast hebben ze uitgebreide internationale netwerken opgebouwd, die weer profiteren van een grote hoeveelheid ‘feeder’ vluchten.

Hoeveel vliegtuigen hebben de grootste airlines precies?

De top 10 luchtvaartmaatschappijen wereldwijd bezitten samen duizenden vliegtuigen, waarbij de aantallen voortdurend fluctueren door nieuwe leveringen, uitfaseringen en seizoensinvloeden.

In Europa zien we een ander beeld. Ryanair, de grootste Europese low-cost carrier, heeft een vloot van meer dan 550 Boeing 737 toestellen. De Lufthansa Group, inclusief dochtermaatschappijen zoals Swiss en Austrian Airlines, opereert met ongeveer 700 vliegtuigen. Air France-KLM komt op grofweg 550 toestellen uit.

Aziatische maatschappijen tonen ook indrukwekkende cijfers. China Southern Airlines bezit meer dan 650 vliegtuigen, terwijl China Eastern Airlines er ongeveer 600 heeft. Deze Chinese carriers profiteren van de snelgroeiende binnenlandse markt en uitbreidende internationale routes.

Wat is het verschil tussen vlootgrootte en actieve vliegtuigen?

Het verschil tussen totale vlootgrootte en actieve vliegtuigen is belangrijk om te begrijpen wanneer je luchtvaartcijfers analyseert. De vlootgrootte omvat alle vliegtuigen die een maatschappij bezit of least, terwijl actieve vliegtuigen alleen die toestellen zijn die daadwerkelijk ingezet worden voor vluchten. Dit verschil kan aanzienlijk zijn, vooral tijdens economische tegenwind of seizoensschommelingen.

Verschillende factoren bepalen hoeveel vliegtuigen actief zijn. Onderhoud speelt een grote rol: vliegtuigen moeten regelmatig uit de vaart voor geplande checks, waarbij zware onderhoudsbeurten weken of maanden kunnen duren. Daarnaast parkeren maatschappijen vaak toestellen tijdens rustige periodes, zoals de wintermaanden voor vakantievliegers. (wet)Lease-constructies maken het mogelijk om flexibel in te spelen op vraagschommelingen zonder permanent eigenaar te zijn van alle vliegtuigen.

De impact van onverwachte gebeurtenissen werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronapandemie, toen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd duizenden vliegtuigen aan de grond moesten houden. Sommige maatschappijen parkeerden meer dan de helft van hun vloot in de woestijn of op luchthavens. Het herstel van de luchtvaart betekende dat deze geparkeerde toestellen geleidelijk weer in dienst kwamen, een proces dat maanden tot jaren kon duren afhankelijk van de staat van het vliegtuig en de marktvraag.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!