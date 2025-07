Austrian Airlines zegt samenwerking met Embraer op

Austrian Airlines is bezig met een grootschalige vlootvernieuwing. Eén ding is daarbij duidelijk: voor Embraer-vliegtuigen is in de toekomst geen plaats meer.

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij beschikt momenteel over zeventien Embraer E195’s die worden ingezet op regionale routes binnen Europa. De toestellen vliegen nog niet lang voor Austrian. Tussen 2015 en 2017 werden ze geleverd als vervanging van de Fokker 70 en Fokker 100. De E-jets kwamen destijds over van Lufthansa CityLine. Hoewel het oudste toestel pas zestien jaar oud is, kijkt Austrian nu al naar een opvolger.

Dat die opvolger niet uit Brazilië komt, is inmiddels duidelijk: de Embraer E2-serie is afgevallen. Austrian wil in de toekomst enkel nog vliegtuigen van Boeing en Airbus in de vloot. De Airbus A220 lijkt daarbij de voornaamste kandidaat om de E195’s op termijn te vervangen.

Enthousiast over A220

Sinds enkele maanden huurt Austrian drie Airbus A220-300’s van Air Baltic. De toestellen worden ingezet op reguliere lijndiensten vanaf Wenen. De samenwerking met de Letse maatschappij bevalt goed, zowel operationeel als commercieel. Tijdens een recente vlucht van Wenen naar Zürich toonden ook passagiers zich enthousiast over het comfort en de moderne cabine van het toestel.

Hoewel het management van Austrian de voorkeur lijkt te geven aan Airbus, is er nog geen definitieve beslissing genomen. Zoals gebruikelijk ligt die bij Lufthansa in Frankfurt, dat het vlootbeleid voor de hele Lufthansa Group coördineert.

Brede vlootvernieuwing

De vervanging van de Embraers maakt deel uit van een bredere modernisering van de vloot. Austrian Airlines heeft inmiddels twee Boeing 787-9’s in gebruik genomen, die op termijn de verouderde Boeing 767’s en 777’s moeten vervangen.

Op de middellange afstand beschikt de maatschappij over 29 Airbus A320’s en zes A321’s. Enkele van deze toestellen zijn inmiddels flink op leeftijd, zoals een A321 uit 1995 en een A320 uit 1998. Daarom nam Austrian recent al vijf Airbus A320neo’s in dienst als onderdeel van de verjonging van de vloot.