Beschadigde A340 maakt bijzondere vlucht

Een Airbus A340-600 van Lufthansa is dinsdag op opvallende wijze de Atlantische Oceaan overgestoken. Het toestel vloog veel lager dan gebruikelijk van Boston naar Frankfurt.

De A340, registratie D-AIHZ, liep zaterdag op Boston Logan Airport schade op toen een afhandelingsvoertuig tegen de romp botste. De ernst van de beschadiging maakte het onmogelijk om de geplande retourvlucht naar Frankfurt uit te voeren. Na een uitgebreide inspectie werd besloten het toestel dinsdag leeg terug te vliegen naar Duitsland.

Omdat de cabine door de schade aan de romp niet op druk kon worden gebracht, klom het vliegtuig na vertrek uit Boston niet hoger dan tienduizend voet (ongeveer drie kilometer). Ook lag de kruissnelheid lager dan normaal, met gemiddeld 570 kilometer per uur. Als gevolg daarvan duurde de vlucht ruim 10,5 uur, bijna vier uur langer dan gebruikelijk. De Airbus landde veilig op de luchthaven van Frankfurt, waar de schade waarschijnlijk wordt gerepareerd.

Of het toestel nog terugkeert in actieve dienst is niet duidelijk. Lufthansa is momenteel bezig met het uitfaseren van de A340-600-vloot. De komende maanden zwaait de maatschappij twee exemplaren uit.

Air New Zealand

De bijzondere ferryvlucht van Lufthansa volgt slechts enkele weken na een soortgelijk incident bij Air New Zealand. Die maatschappij moest een Boeing 777-300ER, registratie ZK-OKN, terugvliegen naar Auckland op lage hoogte, nadat de neus van het toestel tijdens pushback tegen een aviobrug botste op Brisbane Airport. Ook die vlucht werd zonder passagiers uitgevoerd, op een hoogte van ongeveer negenduizend voet. De beslissing om het toestel op die manier terug te vliegen werd genomen in overleg met Boeing.