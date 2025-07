Dassault eist hoofdrol op in ontwikkeling straaljager

Een poging van de Franse gevechtsvliegtuigbouwer Dassault Aviation om zijn rol binnen het Future Combat Air System (FCAS) te vergroten, zorgt voor nieuwe spanningen binnen het Frans-Duits-Spaanse samenwerkingsproject, zo melden verschillende nieuwsmedia.

Dassault is erop gebrand een grotere rol op te eisen in het groepsproject Future Combat Air System (FCAS). Er zouden plannen zijn om het aandeel van Dassault in bepaalde onderdelen van het programma te verhogen tot 80 procent, ten opzichte van Airbus Defence and Space, dat Duitsland en Spanje vertegenwoordigt. Deze mogelijke verschuiving dreigt oude wonden open te rijten in een project dat tot nu toe vooral in stand wordt gehouden door de politieke wil van de Franse en Duitse ministers van Defensie, Sébastien Lecornu en Boris Pistorius. De eerste berichten over een formele herschikking van invloed binnen het project verschenen zondag in het Duitse defensiemagazine Hartpunkt, gevolgd door een bericht van persbureau Reuters op maandag.

Eric Trappier, topman van Dassault, heeft herhaaldelijk laten doorschemeren weinig bereidheid te tonen om zeggenschap aan Airbus af te staan. Hij stelt dat de Franse expertise in het ontwikkelen van gevechtsvliegtuigen, gefinancierd door de mogelijkheid tot onbeperkte export naar landen naar keuze van Parijs, een kwestie van nationale veiligheid is en daarom onaantastbaar moet blijven. Airbus, van oorsprong een multinationale onderneming gestoeld op Europese samenwerking, wil op haar beurt echter haar eigen positie beschermen.

FCAS Het FCAS-programma is gericht op de ontwikkeling van een zesde generatie gevechtsvliegtuig als opvolger van de Franse Rafale en de Duitse Eurofighter, met als doel om deze ergens in de jaren 2040 operationeel te maken, waarbij een datum halverwege dat decennium momenteel als het meest realistisch wordt gezien. Het wapensysteem zal bestaan uit een geavanceerd gevechtsvliegtuig, ondersteund door drones voor aanvallen, verkenning en elektronische oorlogsvoering, die flexibel tijdens de vlucht door piloten kunnen worden aangestuurd. Dit geheel wordt aangedreven door wat men een ‘combat cloud’ noemt.