Duits patrouillevliegtuig vs. Chinese laser

Duitsland beschuldigt China ervan een P-3C Orion maritiem patrouillevliegtuig bewust met een laser gehinderd te hebben. De spanning in het Midden-Oosten blijft om te snijden.

De Duitse regering heeft China ervan beschuldigd een van haar vliegtuigen met een laser te hebben bestraald. Het toestel, naar alle waarschijnlijkheid een P-3C Orion, was actief als onderdeel van de Aspides-operatie van de EU, waarbij deelnemende landen zich al meer dan een jaar in de buurt van Jemen inzetten als reactie op Houthi-aanvallen op de internationale scheepvaart in de regio. Het vliegtuig levert verzamelde gegevens aan de deelnemende EU-lidstaten.

Volgens een verklaring van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken werd het toestel door het Chinese leger beschenen met laserstralen. De Duitsers noemen het gevaarlijke voorval ‘volledig onaanvaardbaar’. Volgens persbureau Reuters landde het vliegtuig veilig in Djibouti. De inzet van het toestel zou inmiddels zonder problemen zijn hervat. Naar aanleiding van het incident heeft Berlijn de Chinese ambassadeur ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Orion

Duitsland neemt sinds februari 2024 deel aan Operatie Aspides. De Duitse marine beschikt momenteel over slechts twee P-3C Orion maritieme patrouillevliegtuigen, aangezien zij zich voorbereidt op de overgang naar de P-8A Poseidon, waarvan de eerste levering in augustus wordt verwacht. Tot die tijd worden de oudere toestellen, zoals in het verleden ook Dienst deden bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), ingezet voor dergelijke missies.