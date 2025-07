Transavia retro-Airbus stap dichterbij levering

De retro A321neo voor Transavia heeft woensdag haar eerste testvlucht voltooid. In de weken ervoor stond de machine nog zonder motoren opgeslagen.

Het vliegtuig steeg ‘s middags op vanaf de luchthaven bij de Airbus-fabriek in Hamburg. Na enkele tests op grote hoogte en een doorstart op Hamburg Airport landde de machine weer bij de fabriek. Het toestel beschikt nog over een tijdelijke testregistratie (D-AYAD), maar zal door Transavia worden ingezet als PH-YHD. De testprocedure neemt waarschijnlijk nog enkele dagen tot een week in beslag. Daarna vliegt de machine Schiphol.

In mei werd duidelijk dat de levering van het retro-vliegtuig was vertraagd. Oorspronkelijk zou de machine namelijk eind juni door de maatschappij in ontvangst worden genomen. Airbus ondervindt nog altijd een terugloop van de afleveringen. Dat heeft vooral te maken met problemen in de aanvoerketen. Daarom staan meerdere toestellen tijdelijk opgeslagen in Hamburg zonder motoren, deze worden ‘gliders’ genoemd. Ook de retro A321neo moest langer wachten op haar motoren.

Retro

Transavia viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom besloot de luchtvaartmaatschappij de PH-YHD, de bijna zestig jaar oude livery te geven. Het oorspronkelijke ontwerp is van Thijs Postma. Het toestel is voorzien van een groene streep op de romp, met de grote, bekende “T” prominent bij de voorste entreedeur. Verder is de staart helemaal groen met een nog grotere “T” van Transavia en is de neus van het toestel zwart afgewerkt.

Transavia beschikt inmiddels over tien A321neo’s, waarvan de jongste in juni werd geleverd. Behalve de PH-YHD worden er dit jaar nog vier A321neo’s in ontvangst genomen door de airline. De eerste Bering 737-800 heeft inmiddels de vloot verlaten.