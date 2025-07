Zorgen over Franse blusvliegtuigen

Uit een recent rapport blijkt dat een groot deel van de Franse blusvloot, bestaande uit 23 blusvliegtuigen en 37 -helikopters, verouderd is en geregeld met technische problemen aan de grond staat.

De meest gebruikte toestellen zijn twaalf Canadair CL-415’s. Dit zijn amfibievliegtuigen die in enkele seconden duizenden liters water kunnen oppikken en lozen. Met een gemiddelde leeftijd van dertig jaar zijn de toestellen echter aan het einde van hun levensduur. Volgens het rapport is het aantal vlieguren van de Canadair-vloot in drie jaar tijd met 34 procent gedaald, vooral omdat de toestellen steeds vaker stilstaan voor onderhoud of reparaties. In de zomer van 2024 waren er zelfs dagen waarop geen enkele CL-415 inzetbaar was.

Bovendien halen de toestellen hun water vaak uit zee, terwijl ze oorspronkelijk ontworpen zijn voor zoetwateroperaties. Het gebruik van zout water leidt tot versnelde corrosie, wat het onderhoud bemoeilijkt. Onderdelen zijn schaars en de productie van het type werd al in 2015 stopgezet. Hoewel er inmiddels een opvolger, de CL-515, is aangekondigd, heeft Frankrijk nog geen bestelling geplaatst om de volledige CL-415-vloot te vervangen.

Naast de Canadairs beschikt Frankrijk over acht Dash 8-Q400’s die zijn omgebouwd voor brandbestrijding. Deze toestellen zijn echter niet specifiek ontworpen voor deze taak en slijten daardoor sneller. De drie Beechcraft-blusvliegtuigen in de vloot zijn gemiddeld zelfs 45 jaar oud en volgens het rapport dringend aan vervanging toe.

Blushelikopters

De helikoptercapaciteit is groter, maar niet overal in het land direct inzetbaar. Vooral in Noord-Frankrijk, waar het risico op natuurbranden toeneemt door klimaatverandering, ontbreekt vaak voldoende luchtsteun. Om het tekort aan inzetbare middelen op te vangen, huurt Frankrijk al sinds 2020 extern materieel en personeel in. Die aanpak blijkt echter duur en is volgens het rapport geen duurzame oplossing.

De Franse regering heeft inmiddels aangekondigd dat er twee nieuwe amfibievliegtuigen zijn besteld. Volgens minister Retailleau van Binnenlandse Zaken is het wenselijk dat er nog twee extra toestellen bijkomen. Of dit voldoende is om het groeiende capaciteitstekort op te lossen, blijft onzeker.

Lees ook: De cruciale rol van blusvliegtuigen | Achtergrond