Airbus A321neo fors beschadigd door hagel

Een Airbus A321neo van SkyUp Airlines liep maandag flinke schade op tijdens een vlucht naar Egypte. Foto’s van het zwaar gehavende toestel doen de ronde op sociale media.

De A321neo, geregistreerd als 9H-PEB, vertrok op 7 juli vanaf Rzeszow Airport (Polen) als vlucht U57349 met bestemming Sharm el-Sheikh in Egypte. Kort na vertrek vloog het toestel een zware hagelbui binnen. De hagel trof met grote kracht de voorzijde van het toestel. Als gevolg van de neerslag raakten de cockpitramen zodanig beschadigd dat het zicht voor de piloten ernstig werd belemmerd. De crew besloot daarop uit te wijken naar Katowice Airport, waar de Airbus na een vlucht van zo’n 35 minuten veilig landde.

Eenmaal op de grond bleek dat het toestel aanzienlijke schade had opgelopen. Op foto’s is te zien dat de neuskegel van het vliegtuig volledig is gedeukt en de cockpitruiten flink beschadigd zijn. Of de weerradar, die zich achter de neuskegel van het toestel bevindt, ook beschadigd is geraakt, is niet duidelijk.

SkyUp Airlines Airbus A321-251N encountered a hailstorm shortly after takeoff from Rzeszów-Jasionka Airport in Poland on Monday, causing damage to its radome and windshield.



Vervanging

Door de schade kon de 9H-PEB niet verder vliegen. De passagiers moesten het toestel verlaten en werden op de luchthaven van Katowice opgevangen. De volgende ochtend konden zij hun reis alsnog voortzetten met een vervangende Airbus A321. Het beschadigde toestel, dat wordt geleased van PLAY Europe, staat nog altijd aan de grond in Katowice.