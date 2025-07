Bijzondere taak voor Boeing 767

Boeing 767-vliegtuigen kunnen straks worden omgebouwd tot blusvliegtuig. Israel Aerospace Industries (IAI) kondigde deze week aan een nieuwe versie van het toestel te ontwikkelen: de 767FF (Fire-Fighter).

De ombouw vindt plaats in samenwerking met het bedrijf Fire Free Forests, waarmee IAI op 7 juli een overeenkomst tekende. De basis voor het nieuwe toestel is de Boeing 767BDSF, een door IAI aangepaste vrachtversie van de 767-200. Met een capaciteit van ongeveer veertig ton aan brandvertragend middel en geavanceerde sensoren moet de 767FF wereldwijd bosbranden gaan bestrijden.

IAI heeft al veel ervaring met het ombouwen van verschillende vliegtuigtypes tot vrachttoestellen. Die expertise wordt nu ingezet voor brandbestrijding. Naast de capaciteit voor grote hoeveelheden blusmiddel beschikt de 767FF straks ook over sensoren die realtime informatie geven over wind, terrein en vuurhaarden. Een centraal communicatiesysteem moet bovendien zorgen voor betere afstemming tussen lucht- en grondteams.

Niet de grootste

De inzet van widebodies voor brandbestrijding vanuit de lucht is niet nieuw. In de Verenigde Staten staan momenteel al vier omgebouwde DC-10’en paraat om natuurbranden te bestrijden. Tot 2021 was de Boeing 747 het grootste blusvliegtuig ter wereld. Eén Jumbo was uitgerust met tanks die zo’n 72 duizend liter water of ruim 66 duizend liter brandvertragend middel konden bevatten. Dankzij de hoge kruissnelheid kon het toestel binnen viereneenhalf uur elke brandhaard in de VS bereiken, en wereldwijd binnen twintig uur worden ingezet.

Ondanks bewezen succes viel in 2021 het doek voor Global Supertanker Service, de exploitant van het toestel. De coronapandemie leidde tot bezuinigingen op brandbestrijdingsbudgetten. Inmiddels is de 747 weer omgebouwd tot vrachtvliegtuig en opgenomen in de vloot van National Airlines.