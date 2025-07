Defensie aast op Nederlands vliegveld

Het Ministerie van Defensie is overal op zoek naar ruimte voor oefeningen en andere activiteiten. Nu laat Defensie haar oog vallen op Kempen Airport.

Het Ministerie van Defensie heeft een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van Kempen Airport om het vliegveld over te nemen. Dat melden verschillende media. De luchthaven, gelegen nabij Budel in de gemeente Cranendonck, zou daarmee een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere uitbreiding van Defensie in de regio.

De mogelijke aankoop van het regionale vliegveld past in bredere plannen van Defensie om oefenterreinen uit te breiden. Niet alleen de nabijgelegen Nassau-Dietzkazerne in Budel, maar ook het oefengebied Weerterheide worden hiervoor nadrukkelijk genoemd. De burgemeester van Cranendonck zou inmiddels op de hoogte zijn gebracht van de plannen.

Ruimte voor Defensie

De aankoop van Kempen Airport past in een bredere zoektocht naar ruimte voor Defensie, onder leiding van staatssecretaris Gijs Tuinman. Met de ambitie om het personeelsbestand van de krijgsmacht te laten groeien naar 200.000 medewerkers, wordt de noodzaak voor extra oefenterreinen en huisvesting steeds groter.

Hoewel de plannen voor Kempen Airport niet expliciet zijn opgenomen in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, sluiten ze wel aan bij de strategische koers van het kabinet. Eerder werd Lelystad Airport al genoemd als voorkeurslocatie voor de stationering van F-35’s en hun bijbehorende oefeningen. Voor Kempen Airport geldt echter nadrukkelijk dat er géén gevechtsvliegtuigen zullen worden gestationeerd. De exacte invulling van het gebruik van Kempen Airport moet dan ook nog worden vastgesteld.

Kempen Airport

In 1970 werd Kempen Airport in gebruik genomen onder de naam Luchtvaartterrein Budel. Het vliegveld beschikt over een verharde- en een grasbaan. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor de lokale luchtverkeersleiding en handelt jaarlijks meer dan 80.000 vliegbewegingen af. Momenteel wordt de Brabantse luchthaven vooral gebruikt voor lesvluchten en kleine zakelijke vluchten. Defensie maakt sporadisch al gebruik van het vliegveld, maar met de aankoop kan het ministerie in de toekomst zelfstandig beslissen over het gebruik van de luchthaven. Een combinatie van civiel en militair gebruik ligt voor de hand.

